Evinde ölü bulunan kaymakam son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun (32), dün sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan tahkikatın ardından kaymakam Coşkun’un cenazesi, memleketi Kırıkkale’ye getirildi. Kaymakam Coşkun için öğlen namazına müteakip Nur Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Bekar olduğu öğrenilen Coşkun’un annesi Elif, babası İsmail, ağabeyi Birol ve kardeşi Asiye gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazı sonrasında 32 yaşında

ki Coşkun, Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba köyünde toprağa verildi.