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Çağlayan’daki saldırı girişiminde acılar içindeki yaralıya vatandaşlar böyle müdahale etti

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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde yaralanan bir kişiye vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çağlayan’daki saldırı girişiminde acılar içindeki yaralıya vatandaşlar böyle müdahale etti mask
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Edinilen bilgiye göre, saat 11.46’da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulundu. Saldırı girişiminde polis memurları C.Ü., V.M, B.K. ile A.H, C.A, D.K isimli vatandaşlar yaralandı. D.K isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir kadın 2 saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yerde acılar içinde kıvranan yaralılardan birine vatandaşların müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

06 Şub 2024 - 13:47 İHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  İha

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