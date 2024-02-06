Kahramanmaraş’taki depremde görev yapan Albay Zerbeliyev:Türk dünyası için büyük bir felaket oldu

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerin ardından 1 yılgeride kaldı. Geçtiğimiz yıl meydana gelen depremlerin hemen ardından Azerbaycan’dan bölgeye yardım için ilk ulaşan Azerbaycan ekibinin koordinatörlerinden Albay Elşad Zerbeliyev depremde yaşadıklarını anlattı. Depremin yaşandığı gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla yola çıktıklarını belirten Albay Elşad Zerbeliyev, “Öğlen saatlerine doğru Adana’ya vardık ve oradan Kahramanmaraş’a geçtik. Aynı gün acil koordinasyon merkezi kuruldu ve akşama doğru arama kurtarma çalışmalarına başladık. 1 ay boyunca Türkiye’de çalışmalara katıldık. Toplam 760 kişilik personeli, 41 sağlık personelimizle 2 sahra hastanesi kurarak faaliyete başladık. 17’si çocuk olmak üzere toplam 53 kişiyi kalıntılar altından sağ çıkardık. Maalesef 780 kişinin cansız bedenini de enkaz altından çıkararak yetkililere teslim ettik. Sahra hastanelerimizde 3 bine yakın kişiye tıbbi yardım gösterildi” dedi.

“Azerbaycan’ın arama kurtarma personeli Türkiye’ye varan ilk yabancı ekipti”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduklarını belirten Zerbeliyev, “Bunlara ek olarak insani yardımlar gönderildi. Halk sıcak yemek ve sıcak çadırlarla temin edildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı arama kurtarma personeli Türkiye’ye varan ilk yabancı ekipti ve 1 aya yakın faaliyet gösterdi. Sona kadar da orada kaldık ve bölgeyi en son biz terk ettik” dedi.

“Kahramanmaraş’taki manzara çok dehşetliydi”

Adana’ya vardıktan sonra karayoluyla 10 saat boyunca yol kat ettiklerini ifade eden Zerbeliyev, “Kahramanmaraş’a vardığımızda manzara çok dehşetliydi. İlk defa bu kadar büyük çaplı yıkımın yaşandığı bir bölgeye giriyorduk. Yıkımın büyük olması nedeniyle ilk olarak zorluk yaşadık. Ardından 18 noktada arama kurtarma çalışmalarına başladık ve 38 noktaya kadar çalışmalarımızı sürdürdük. Havanın soğuk olmasına bakmayarak elimizden geleni yaptık. Vicdanla, başla çalıştık ve elimizden geldiğince can kurtarmaya çalıştık” diye konuştu.

“Personelimiz hala olayın etkisinden çıkamıyor”

Depremden 6 saat sonra Azerbaycan ekiplerini gören bölge halkının sevinç ve şaşkınlık yaşadığını belirten Zerbeliyev, “Biz çalışmalara başladığımız tarihten 2 gün sonra uluslararası arama kurtarma ekipleri bölgeye gelmeye başladı. Bölge halkı bizi sıcak karşıladı. Bu sadece Türkiye için değil bütün Türk dünyası için büyük bir felaket oldu. Depremden 1 yıl geçmesine rağmen bölgede görev yapan personelimiz hala olayın etkisinden çıkamıyor” ifadelerini kullandı.

Türk halkına başsağlığı dileyen Zerbeliyev, “Bu bütün Türk dünyası için büyük bir kayıptır. Azerbaycan her zaman Türk kardeşlerinin hem sevinçli hem de kederli gününde yanındadır” dedi.

Azerbaycan ekipleri Türkiye’ye ulaşan ilk yabancı ekip olmuştu

Azerbaycan yardım için 41 sağlık personeli, 760 kişi göndermiş, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri depremin ardından Türkiye’ye ulaşan ilk yabancı ekip olmuştu. Depremin hemen ardından, aynı gün Türkiye’ye ulaşan ekipler, yaklaşık 1 ay arama kurtarma, ilk yardım ve diğer faaliyetlerde görev yapmıştı. 8 Mart’a kadar görevlerini sürdüren Azerbaycanlı arama kurtarma uzmanları, Türkiye’yi en son terk eden ekip olmuştu.