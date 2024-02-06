06 Şub 2024 - 13:12- Asayiş G:

“Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir”

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine saldırı girişiminde bulunan ve öldürülerek etkisiz hale getirilenlerin silahlı terör örgütü DHKP/C mensubu E.Y. ve P.B. olduğunu bildirdi.

“Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir” mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, yaralı sayısının 6’y yükseldiğini belirterek, “Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır” ifadelerine yer verdi.

06 Şub 2024 - 13:12 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL