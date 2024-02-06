Deprem şehitleri dualar ve gözyaşları ile anıldı

Elbistan’da, asrın felaketinin 1.yıl dönümü dolayısıyla asri mezarlıkta düzenlenen anma programında gözyaşları sel oldu.

Sevdiklerinin acısını kalbine gömen vatandaşlar, deprem şehitlerinin kabirleri başında semaya el açıp dualar etti.

Bundan tam bir yıl önce saat 13.24’teki 7,6 büyüklüğündeki deprem, Elbistan’ı adeta yerle bir etti. Depremden geriye, enkaza dönmüş bir şehir, yaralı yürekler ve yarım hayaller kaldı. Depremin acı izleri şehrin dört bir yanında tazeliğini korurken felaketin yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenlendi. Törenlerin ilki deprem şehitlerinin kabirlerinin bulunduğu asri mezarlıkta yapıldı.

Buradaki anma programına; Elbistan Koordinatör Kaymakamı Tarık Orhan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, daire amirleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar ve deprem şehitlerinin yakınları katıldı.

Programda; protokol üyeleri ve katılımcılar deprem şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından dua edildi. Eller semaya kalkarak tüm deprem şehitleri için dualar edildi.

Kaymakam Orhan ve protokol üyeleri, deprem şehitlerinin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak acılarını paylaştı.

Programda, Alperen Ocakları Elbistan Temsilciliği ve Türk Kızılay Elbistan Şubesi’nce katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Deprem şehitlerinin yakınları ise, sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığın yolunu tuttu. Sevdiklerinin yattıkları mezar başında dakikalarca duran ve dua eden vatandaşlar, gözyaşlarına boğuldu.