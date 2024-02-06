Ebrar Sitesi’nin enkazında çalışan AKUT gönüllüsü o günleri anlattı

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’ta bulunan Ebrar Sitesi de asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremde yerle bir oldu. 22 bloktan oluşan ve 18’i depremde yıkılan Ebrar Sitesi, bin 400 kişiye mezar oldu. Eskişehir’den deprem bölgesine giden ve depremin yıldönümünde farkındalık için açtıkları stantta vatandaşlara afetler hakkında bilgi veren AKUT gönüllülerinden Ahmet Aracı ve arkadaşları, Ebrar Sitesi’nde çalışma başlattı. Depremin simgelerinden birisi haline gelen Ebrar Sitesi’nde yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan AKUT gönüllüsü Ahmet Aracı, “Depremin ilk günü çalışmaya başladığımız Ebrar Sitesi’nde büyük bir acı vardı ama canlı çıkardığımız vatandaşlarımız için çok mutlu olmuştuk” dedi.

“İlk 72 saat hayatta kalabilmek için acil durum çantası çok önemli”

Ulaşılabilir bir köşede hazır tutulacak acil durum çantasının afetlerin ilk 72 saatinde büyük önem taşıdığını belirten AKUT Eskişehir gönüllüsü Ahmet Aracı, “Büyük afetlerde, öncesinde, acil durum planlarımız ve acil durum çantamızın olması çok önemli. Bizler seminer birimi olarak, tüm okul, kurum, kuruluşlarda seminerler veriyoruz. Öncesi, anı ve sonrası olacak şekilde anlatıyoruz. Öncesinde anlattıklarımızın konu başlıklarından bir tanesi de eskiden deprem çantası dediğimiz acil durum çantası. Sadece depremler için değil, bütün afetler için geçerli. Bize yardımlar gelene kadar altın saatler dediğimiz o 72 saat bizi ayakta tutacak, içinde su, kuru gıdaların bulunduğu, yedek kıyafetlerin, düzenli kullandığımız ilaçların olduğu bir çanta. Çanta içeriğini detaylandırabiliriz. Evimizin yedek anahtarı, kimliklerimizin fotokopileri, değerli evraklarımızın fotokopileri gibi belgeler de olabilir” dedi.

“Büyük bir acı vardı ama canlı çıkardığımız vatandaşlarımız için çok mutlu olmuştuk”

Çalışma başlattıkları Ebrar Sitesi’nde ve diğer yıkılan binalarda çok büyük bir acının bulunduğunu belirten Aracı, “Büyük afetlerde elimizden geldiği kadar gönüllü arkadaşlarımla beraber gidip destek olmaya çalışıyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine katılıyoruz. Tabii bunlar için eğitim almak gerekiyor gerçekten. Çünkü siz güvende olmalısınız, ekipmanlarınız güçlü olmalı ki orada insanlara yardımcı olun. Bu anlamda eğitimlerimizi tamamladık ve ekip olarak da Kahramanmaraş’ta en son yaşadığımız 6 Şubat depreminde ilk gün itibariyle ulaşmaya çalıştık. Gece 4, 4 buçuk sularında enkazda çalışmalara başladık. Ebrar Sitesi’ndeydi ilk çalıştığımız enkaz. Tabii ilk bir gün, bir buçuk gün gerçekten canla başla mücadele ettik. Büyük bir acı vardı ama canlı çıkardığımız vatandaşlarımız için çok mutlu olmuştuk. Onların yanında ex vatandaşlarımızı da çıkardık. Bunları da birilerinin yapması gerekiyor bu anlamda. Bizler de gönüllü olarak büyük afetlerde bu anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Önemli olan öncesi. Dediğim gibi önceden hazırlanmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Tekrar yaşamayalım diyoruz ama hazırlıklı olmakta fayda var”

Depremin ülkemizin bir gerçeği olduğunu ve her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini, alınacak tedbirlerin hayati önemler taşıdığını söyleyen Ahmet Aracı, “Tabii ki orada çok trajedi yaşadık. Bizler de insanız sonuçta etkileniyoruz, psikolojimiz etkileniyor. Dediğim gibi oradaki kardeşlerimizin hem yaş grubu küçükken hem de yaşlı abilerimizden ablalarımızdan çıkardığımız canlı insanlar bir anda bize moral oldu ama dediğim gibi inşallah bundan sonra yaşamayalım diyoruz ama hazırlıklı olmamızda da fayda var. Gerçekten şartlar hep kötü anlamda, hava şartları olsun ısının düşük olması, kar, yağmur tabii afetzede vatandaşların enkaz kenarında yakınlarından haber almak istemeleri vesaire bu tür gördüklerimiz psikolojimizi etkileyen şeylerdi. Ama dediğim gibi en önemlisi hazırlıklı ekiplerin gelmesiydi” dedi.

“İyi niyetle bölgeye gelenler vatandaşlar bir süre sonra krize neden oluyor”

Afet bölgelerine iyi niyetle yardım amacıyla gelen vatandaşların bir süre sonra krize neden olduğunu, bundan dolayı donanımlı ekiplerin çalışmalara katılması gerektiğini belirten AKUT Eskişehir gönüllüsü Ahmet Aracı, şu ifadeleri kullandı:

“Arama kurtarma ekiplerinin donanımlı olması gerekiyor. Çok yardımsever bir milletiz. Herkes atlamış arabasına, otobüslere, sürekli gelip orada bir şeyler yapalım, edelim niyetindeler ama belli saatten sonra bu sefer onlar kriz olmaya başlıyorlar. Ne yiyeceğim, nerede yatacağım? Bizler ekipler olarak bu anlamda lojistiğimizle beraber giderken yakıtımız yeme içmemiz, yedek kıyafetlerimize kadar her şey düşünülüyor. Ekip olmak bu anlamda çok önemli. Gittiğiniz yerde sizin de kriz olmamanız gerekiyor.”