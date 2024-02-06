Özgül: "Şehrimize olan sevdamız bakidir"

Maden mühendisi Cuma Özgül, 6 Şubat’ın 1.yıl dönümü ve aday adaylığı süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Şubat 2023’ün, Elbistan için en uzun gün ve ömrünün en uzun ayı olduğunu hatırlatan Özgül, asrın felaketinin, dirençli kent ekosisteminin oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

AK Parti’den Elbistan Belediye Başkanlığı için adaylık sürecinin sonra erdiğini belirten maden mühendisi Cuma Özgül, şahsına gösterilen ilgi ve teveccühten dolayı tüm Elbistanlılara teşekkür etti.

Elbistan’ın, deprem sonrasında yeniden ihyası ve inşasında ‘deprem öldürmez bina öldürür’ anlayışından taviz verilmemesinin önemine vurgu yapan Özgül, “1 yıl önce yüzleştiğimiz bu büyük felaket bize, binaların yıkılması, altyapı ve ulaşım sistemlerinin ciddi hasarlar alması gibi olaylar karşısında düzenli ve dirençli bir kentleşmenin ne denli önemli olduğunu acı bir tecrübeyle göstermiştir.Elbistan’ımızda artık, güvenli binalar yapmak elzem olmuştur. Büyük acıları tekrar yaşamamak için depreme karşı hazırlıklı olmak, kentlerimizi yenileyip güçlendirmek, depreme karşı dirençli hale getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

‘En büyük sevdamız ve davamız doğup büyüdüğümüz topraklarımız olmaya devam edecek’ diyen Özgül, “Bu badireden sonra şehrimizin tekrar ayağa kalkması için hepimize daha çok görev düşmektedir. Şehrimize olan sevdamız bakidir. Davamız da Elbistan’ı il düzeyinde şehirler konumuna taşımaktır. Bunun için mücadeleden asla vazgeçmeden tüm sadakatimizle şehrimizin emrine amade olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle 6 Şubat asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm Elbistan’ımızın Miraç Kandilini kutlar hayırlara bereketlere vesile olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.