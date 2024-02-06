BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir’den 6 Şubat mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İspir, 6 Şubat 2023’te önce Pazarcık ardından da Elbistan merkezli olarak yaşanan depremlerin, geride unutulmaz acı bıraktığı kadar da asrın en büyük dayanışmasını da yansıttığını belirtti.

Elbistanlı hemşerileri ve tüm Türkiye’ye baş sağlığı dileğini yineleyen İspir, “Acıları yüreğimize gömüp, ancak büyük ve aziz bir milletin gösterebileceği refleks ve yüksek bir iman şuuru ile bütün imkanlarımızı ilk dakikalardan itibaren bölgeye seferber etmeye başlamıştık” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan tam bir yıl önce, 6 Şubat sabahı, son asrın en büyük felaketlerinden birine uyanmış, 9 saat arayla olmak üzere 7,7 büyüklüğünde Pazarcık ve 7,6 büyüklüğünde Elbistan merkezli iki büyük depreme birlikte şahit olmuştuk. Toplam 11 il, 62 ilçe ve 10 bin 190 köyde büyük bir yıkıma yol açan depremlerde, yaşadığımız acıları yüreğimize gömüp, ancak büyük ve aziz bir milletin gösterebileceği refleks ve yüksek bir iman şuuru ile bütün imkanlarımızı ilk dakikalardan itibaren bölgeye seferber etmeye başlamıştık. Bu sayededir ki asrın en büyük felaketi, asrın en büyük dayanışmasına dönüşmüştü.

Depremlerde 50 binin üzerinde canımızı kaybettik ki bir kez daha kendilerine Allah’tan rahmet yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Şehadetleri kabul, Efendimize komşu olsunlar inşallah. Yaklaşık 110 bin vatandaşımız da depremlerden yaralı olarak kurtulabilmişti. Halen tedavisi devam eden kardeşlerimize de tekrar acil şifalar diliyorum.

Depremin ilk gününden itibaren, zorlu hava koşulları ve depremin çok geniş bir alana yayılmış olmasına rağmen, yine ancak büyük bir devletin gösterebileceği refleks ile devletin bütün kurumları anında harekete geçmiş, 11 bin 500’ü 90 farklı ülkeden olmak üzere 35 bin kişilik arama kurtarma ekibi ve kamu çalışanı ve gönüllülerle birlikte 271 bin kişi bizzat alanda koordine edilmiştir. Toplamda 13 milyon kişinin yaşadığı bir alanı kapsayan depremlerin ardından, ilk etapta kamu ve özel sektör dayanışması ile bütün otel ve misafirhaneler hizmete açılmış, ardından çok kısa sürelerde geçici barınma bölgeleri oluşturulmuştur.

680 bini konut, 170 bini ticari alan olmak üzere 850 bin bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiği depremlerde, orta ve az hasarlı birimlerle birlikte hesaplanan ekonomik zarar 110 milyar doların üzerindedir. Geçtiğimiz bir yıl boyunca da bütün bölgelerdeki konut ihtiyaçları tespit edilmiş ve büyük bir inşa seferberliği başlamıştır. Hali hazırda yapımı tamamlanıp teslim edilmeye başlanan konut sayısının iki ay içinde 75 bin, yılsonuna kadar da 200 bine ulaşması planlanmaktadır.”

Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları’nın depremin ilk dakikalarından itibaren teyakkuza geçerek sahada insanüstü bir gayret sergilediğini vurgulayan İspir, “Partimizin bütün teşkilatları da ilk dakikalardan itibaren, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin talimatlarıyla teyakkuza geçmiş, Alperen Ocaklarımızın arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başlamış, yardım faaliyetlerinin koordinasyonu ve yardımların ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırılabilmesi için insanüstü bir gayret sarf etmiştir.

BBP olarak biz, bir yıl boyunca da gerek muhalefet anlayışımız gerekse de Cumhur İttifakı içindeki sorumluluklarımızın bir gereği olarak, bir yandan yeniden inşa sürecinin bir parçası olmaya diğer yandan da uyarı görevlerimizi yerine getirmeye devam ettik ve ediyoruz” dedi.

Türkiye’de, yaşanan bu acı tecrübeden yola çıkarak yeni bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatılması gerektiğinin altını çizen BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, mesajını, “Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin başta İstanbul olmak üzere, bütün illerimizde, yeni bir kentsel dönüşüm seferberliği zarureti doğmuş ve artık kaybedilecek bir saate bile tahammülümüz kalmamıştır. Bu aşamada kısır siyasi çekişmelerin bir tarafa bırakılıp, harekete geçilmesi ve isabetli kararlar alınıp derhal uygulanmaya başlanması gerekmektedir. Üzülerek müşahede etmekteyiz ki henüz bu zaruretin idrakine varamamış bazı siyasiler, kendi küçük hesapları üzerinden seçim kampanyalarını yürütmektedir. Kanaatimizce Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimleri, bu yönüyle, önümüzdeki 31 Mart seçimleridir.

Necip Türk milletinin, artık bezer felaketlerin benzer sonuçlar doğurmaması için alınması gereken tedbirlerin idrakinde olan adayları göreve getireceği konusunda inancımız tamdır cümleleri ile bitirdi.