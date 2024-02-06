Konut kura töreni canlı yayınlanacak

Elbistan’da, yaklaşık 12 bin hak sahibinden 538’inin hak sahibinin belirleneceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek kura töreni, AFAD’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Hak sahipleri, kura sonucunu da e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalıcı konutların kura çekimi için bugün saat 14.00’te Kahramanmaraş’ta olacak. Törende, Kahramanmaraş genelindeki 29 bin 380 konutun ilk etabı olan 9 bin 289 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki kura töreni, AFAD’ın Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kesinleşen sonuçlar ise, "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi" adresinden sorgulanabilecek.

Elbistan’da da teslim edilecek konut sayısı netlik kazandı. Buna göre, 6 Şubat’taki törende Elbistan’daki yaklaşık 11 bin hak sahibinden 538’ine yeni yuvalarının anahtarları teslim edilecek. Konut teslimatı, peyderpey sürecek. Şubat sonunda 549 depremzedeye daha konutu verilecek. Mart ayı sonuna kadar da 1284 konut sahibine kavuşacak. Böylece mart sonuna kadar teslim edilecek konut sayısı 2 bin 371’e ulaşacak.