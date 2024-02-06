Bölükbaşı: “6 Şubat’ı tek bir gün bile unutmadık, unutmayacağız”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, “6 Şubat’ı tek bir gün bile unutmadık, asla da unutmayacağız” dedi.

Başkan Bölükbaşı, asrın felaketinin 1.yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 6 Şubat 2023’te 9 saat arayla Pazarcık ve Elbistan merkezli olarak meydana gelen depremlerin, yüreklere düşürdüğü korun hala tazeliğini koruduğunu belirten Başkan Bölükbaşı, “6 Şubatta Asrın felaketi olan, 11 il ve 14 milyon insanımızı etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde 50 binin üzerinde canımızı kaybettik, binlerce vatandaşımız yaralandı ve evsiz kaldı.

Depremin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak acıyı birlikte omuzladık. Yaralarımızı beraberce sardık. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla yeniden ayağa kalkmaya çalışarak geleceğe tutunduk. Bölgemizde yaraların sarılması için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihe geçtiğini vurgulayan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, “bu felaketin bizlere verdiği en önemli mesaj; deprem kuşağında yer alan bir coğrafyada yaşamamız nedeniyle her zaman depreme ve doğal afetlere karşı hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiğidir.

Asrın felaketinin yıldönümüne geldiğimiz bu acı günde yaralarımızı saran ve bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve evini açan, ekmeğini bölüşen aziz milletimize teşekkürlerimi sunuyorum. Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını diliyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize sabr-ı cemiller niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Bölükbaşı, tüm İslam aleminin ve Elbistanlı hemşerilerinin de Miraç Kandilini kutladı.