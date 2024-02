Izgın Mahallesi Muhtar adayı Çolak: “6 Şubat’ın yankısı ve acısı hala içimizde”

Izgın Mahallesi Muhtar adayı İbrahim Çolak, asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Çolak, ‘6 Şubat’ın yankısı ve acısı hala içimizde’ diyerek, “Umutla dolu yüreklerimizle, birlik ve dayanışma ile güzel şehrimizin geleceğini aydınlatacağız” ifadesini kullandı.

Bundan tam bir yıl önce, Elbistan’ı yerle bir eden afette hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anan Izgın Mahallesi Muhtar adayı İbrahim Çolak, “Şehrimiz adeta taş yığınına dönmüştü. Her bir köşesinde acı ve hüzün hakim olan Elbistan’ımızda 1024 hemşerimizi kaybetmenin acısını yüreğimize gömdük. Sevdiklerimizi, her gün çarşıda pazarda karşılaştığımız dostlarımızı kara toprağa verdik. Umutlar tükendi dediğimiz noktada ise devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, aracıyla, gereciyle, personeliyle tüm imkânlarını deprem bölgesine seferber ederken, milletimizin her bir ferdi bizler için tek yürek oldu. Asrın felaketinde asrın dayanışmasını sergiledik. Kimi kıyafet, yiyecek gönderdi. Harçlıklarını gönderen çocukları, ekmek yapan kadınları, hayvanı satıp bizlerin yarasına merhem olmaya çalışanları asla unutmadık. Bununla kalmadılar, ilçe dışına giden afetzede hemşerilerimizle ekmeğini bölüşüp bağırlarına bastılar. Bizimle tek yürek olup acılarımızı dindirmeye çalışan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Çolak, “Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki dayanışma içinde milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir zorluk, hiç bir engel yok. Türk milletinin en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu bir kez daha gördük. Allah’tan en büyük dileğimiz, şehrimiz ve ülkemizin bir daha böyle afetler ve acılar yaşamaması. İnşallah, tüm Elbistan omuz omuza verip şehrimizi yeniden inşa edeceğiz. Yeniden güzel günlere kavuşacağız. Bu zorlu süreçte yaşadığımız acıyı yürekten hissedip karınca kararınca yardıma koşan herkese en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, asrın felaketinde kaybettiğimiz deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.