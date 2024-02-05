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Asrın felaketinin 1. yıldönümünde “saygı nöbeti” tutuldu

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin 1. yıldönümünde Çankırı’da ‘saygı nöbeti’ tutuldu.

Asrın felaketinin 1. yıldönümünde “saygı nöbeti” tutuldu mask
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ölenler, depremin 1. yıldönümünde Çankırı’da anıldı. Çankırı Valiliği, AFAD ve çeşitli kurumlar tarafından koordine edilen ve yarın saat 18.00’e kadar sürecek olan ‘saygı nöbeti’nde AFAD çadırı içerisinde slaytlar izlenip dualar edildi.

Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AFAD İl Başkanı Ahmet Matur, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

05 Şub 2024 - 22:54 İHA Çankiri- Yaşam

Mahreç  İha

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