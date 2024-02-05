Kaymakam Coşkun için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun’un cenazesi, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Yaklaşık 5 ay önce Ekinözü’nde göreve başlayan Kaymakam Mesut Coşkun’un (31), lojmanında ölü bulunmuştu. Kaymakam Coşkun’un vefatıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Kaymakam Coşkun’un kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için götürüldüğü adli tıp kurumu morgundan alındı. Kaymakam Coşkun için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüler, Kahramanmaraş Milletvekilleri, kaymakamlar, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rıdvan Oğuz, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, askeri erkan ve kurum müdürleri katıldı.

Coşkun’un Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.