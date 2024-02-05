‘O gün hepimiz öldük sadece bazılarımız defnedildi’

Bundan tam 1 yıl önce saniyeler içinde yok olan bir şehir, yitip giden 1024 can ve asırlar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir acının özeti oldu 6 Şubat. Zamanın durduğu 13.24’te hepimiz öldük, sadece bazılarımız defnedildi.
Tüm Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketinin yıl dönümü bugün. 6 Şubat 2023 Pazartesi gecesi saat 04.17 bir korku ve endişeyle uyandık. Bir anda bütün yaşantımız bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti. 80 saniye süren deprem, Kahramanmaraş’la birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’ı yıkmıştı. Elbistan ise, ilk depremin şokunu yaşarken 9 saat sonra 7,6 büyüklüğündeki depremle adeta hallaç pamuğuna dönmüştü. Acıyı, yıkımı, hüznü anlatmaya kelimeler yetmiyordu. Her bir sokak ve caddesi tanınmaz hale gelen Elbistan için hayat durmuş, insanların aldığı her nefes ciğerlerini yakmaya başlamıştı. Sarsılan yeryüzü ile yaşadığının bile farkında olmayan Elbistanlıların içtiği bir yudum su bile boğazında düğümlendi.
1024 canı hayattan kopardı
Kader gibi kederi de paylaştık. Kurtulmuştu belki sağ kalanlar ama her bir enkazın altında sevdiklerinin sesini duymaya çalıştı. Tırnaklarıyla tonlarca ağırlıktaki beton parçalarını kazmaya çalıştılar. Kimisi annesi, babası, eşi, çocuğu ya da kardeşi için insanüstü bir mücadeleyle adeta devleşti. Çabaların yetmediği anlar da oldu. Soğuğun ve ayazın bıçak gibi kestiği, saniyelerin asır gibi geldiği felaket, 1024 canı hayattan kopardı. Hayatlar, hayaller, umutlar, sevdaları mahşere bıraktık.
Tüm Türkiye tek yürek oldu
Kaybımız da acılarımız da çok büyük olsa da; asrın dayanışmasıyla yüreklerimiz ısındı. Bu büyük yarayı, coğrafyamızın kaderini paylaştığımız gibi, kederini de paylaşarak onardık. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Yardımlar adeta yağmur olup hazan mevsimini yaşayan yüreklere yağdı. Bir can kurtarmaya, bir yara sarmaya, bir lokma ekmek, bir yudum su yetiştirmeye, bir battaniye, getirmeye çalışan herkese, bizlerin acısını kendi acısı bilen fedakar ve cefakar milletimizin her ferdine ne kadar teşekkür etsek azdır.
7’den 70’e kalpleri bizlerle atan bu asil millet, öylesine bir dayanışma ruhu sergiledi ki; umutsuz ve çaresiz olmadığımızı tüm dünyaya gösterdi. Ve bir kez daha gördük ki; milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir zorluk, hiç bir engel yok. Biz bunu iliklerimize kadar hissettik. Umudun bittiği noktada hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, gitmediğimiz şehirlerden gelen yardımlar ve duaları, umutsuzluğu yüreğimizden silip attı.
13.24’te hepimiz öldük sadece bazılarımız defnedildi
Bütün yaşantımızı bir film şeridi gibi saniyelere sığdırdığımız o günlerin üzerinden 1 yıl geçti. Zamanın durduğu 13.24’te hepimiz öldük sadece bazılarımız gömüldü. Hayallerimiz, yaşantımız, tarihimiz, şehrimiz yıkılsa da kenetlenip bu günleri geride bırakacağız. Kaybettiklerimizin acısı ise asla geçmeyecek. Deprem şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Deprem şehitlerimiz:
ABBAS
ÇELİK
ABDULKADİR
ÇÜRÜK
ABDULKADİR
ÖDEMİŞ
ABDULKERİM
SEVİNÇLER
ABDULLAH
KARADUMAN
ABDULLAH
IŞIK
ABDULLAH EBRUZ EREN
YALÇIN
ABİDİN
KÜÇÜK
ADALET
BULUT
ADEM
ÖZTÜRK
ADEN
HAVAN
ADNAN
ÇEVİK
AHMET
BİNKÖL
AHMET
GÜZEL
AHMET
TURUÇLU
AHMET
KÜCCÜK
AHMET BUĞRA
TAŞ
AHMET ENSAR
HİLAL
ALAİDDİN
GÖK
ALEV
ARSLAN
ALİ
ÜNAL
ALİ
ADİL
ALİ
KUŞ
ALİ
ERYILDIZ
ALİ
KÜCCÜK
ALİ
ÖZDEMİR
ALİ
ÖZER
ALİ
ÖZDEMİR
ALİ
BEKEM
ALİ
ERKİŞİ
ALİ
GÖK
ALİ
KOKU
ALİ
TEMİZ
ALİ
GÖÇER
ALİ
ÇERMELİ
ALİ EFE
ARMUT
ALİ EYMEN
BOZ
ALİ HAYDAR
KORKMAZ
ALİ HAYDAR
SAMANCI
ALİ SEYDİ
GÖK
ALİHAN
KÜPELİ
ALİYE
KUTOĞLU
ALP
SARI
ALPER
ARSLAN
ALPGİRAY
KOÇ
ALPTUĞ
İNAN
ALYA ELİF
GÖZÜKARA
ARAS
ÇITAK
AREFE
DERNEK
ARSLAN
TÜRKÜCÜ
ASEF
KURTDEDE
ASYA
GÖZÜKARA
AYDIN
BÜLBÜL
AYDOĞAN
ÖZDEMİR
AYDOĞAN
ALİ
AYHAN
ALKAYA
AYLA NUR
GÖZÜKARA
AYNUR
GÜL
AYŞE
IŞIK
AYŞE
ÇİFLİKLİ
AYŞE
YALÇIN
AYŞE
BUĞDAY
AYŞE
KURT
AYŞE
İSTEK
AYŞE
AVCI
AYŞE
GÜVENTÜRK
AYŞE
İNAN
AYŞE
BÜLBÜL
AYŞE DİLEK
ERDOĞAN
AYŞE GÜL
KARCIOĞLU
AYŞE NUR
İSTEK
AYŞEGÜL
TUĞCU
AYŞENUR
ÇETİN
AYTEN
ÖZTÜRK
AYYÜCE
ÖZDEMİR
BADEGÜL
DOĞAN
BAHTİYAR
KÜSMÜŞ
BAYRAM
KORKMAZ
BAYRAM
KORKMAZ
BAYRAM
CERAN
BEKİR
KARAKAŞ
BELİNAY
YILDIZ
BERAT
ÇOLAK
BERKAY
DEMİRCİ
BESEY
ÖZDEMİR
BESİME
KORKMAZ
BEŞİRE
DİREK
BETÜLNUR
KOÇ
BEYHAN
YALÇIN
BEYZA
AYTAÇ
BİLAL
ERDOĞAN
BİLAL ALİ
FİRİK
BİLGE
ÖLKER
BİNNAZ
ŞEHİTOĞULLARI
BUĞLEM
TÜRK
BUKET
ÇATALBAŞ
BURAK
GÜNALMIŞ
BURAK
SÖNMEZ
BURAK
KARCIOĞLU
BURAK
FİRİK
BURAK
BÜTÜN
BUSE
CEREN
BUSENAZ
ANTEPLİ
BÜLENT
ÇİÇEKLİ
BÜŞRA
FİRİK
CAFER
KILINÇ
CANAN
YÜKSEL
CANSU
GÜL
CELAL
YALÇIN
CEMAL
KOÇ
CEMİLE
AKSU
CEMİLE NUR
ER
CENGİZ
ÖZDOĞAN
CENGİZ
KARAOĞLAN
CENNET
EREN
CENNET
BEKEM
CENNET
POLAT
CEREN
ALTUN
CEREN
BOSTAN
CEYDA
ALTUN
CEYLİN
KÜÇÜK
CİHAN
YILDIRIM
CUMA
SAVRAK
CUMA
KÖSE
CUMA
KÜÇÜK
CUMA
GÖKOĞLAN
CUMA
SATILMIŞ
CUMA
KILINÇ
ÇAĞRI
GÖZÜKARA
ÇINAR EĞMEN
DEMİRCİ
ÇİLEM
YALÇIN
DEMET
ERYILDIZ
DENİZ
KÜÇÜK
DENİZ
KAMA
DERİN
ÇİÇEKLİ
DİLA SULTAN
KORKMAZ
DİLAN
KORUL
DİLARA
AKTAŞ
DİLARA
KESER
DİLEK
BİNKÖL
DİLEK
TURUÇLU
DİLEK
AKTAŞ
DİLEK
TATAR
DİLEK
ERDOĞAN
DOĞAN
TERZİ
DÖNDÜ
KUŞ
DÖNDÜ
ALTUN
DÖNDÜ
YILDIZ
DÖNE
KÜCCÜK
DÖNENUR
KESGİN
DURAN
KUŞ
DURAN
TERZİ
DURDU
UÇAK
DURDU MEHMET
ÖZTOY
DURMUŞ
DEMİR
DURMUŞ
ÜZÜM
DURMUŞ
ÖZKAN
DURMUŞ ALİ
ÇİÇEKLİ
DURMUŞ ALİ
KILINÇ
DUYGU
KÜÇÜK
EBRU
ŞAHİN
EBUBEKİR
YAŞAR
EDA NUR
ÇALGICI
EDANUR
BERK
EDİP
KALEM
EFE
DAL
EFE
DEMİR
ELİF
BALIK
ELİF
ÖZTÜRK
ELİF
KORKMAZ
ELİF
KESER
ELİF
TAP
ELİF
DİŞLİ
ELİF
ŞERAN
ELİF
AY
ELİF
DAĞ
ELİF
KAR
ELİF NAZ
DUYAR
EMEK
UÇAK
EMİNE
ASLAN
EMİNE
KARAOĞLAN
EMİNE
ALHAS
EMİNE
TAŞ
EMİNE
ASLAN
EMİR ASAF
BOZ
EMİRHAN
YETER
EMRULLAH
ÇİFLİKLİ
ENVER
ARSLAN
ENVER
ARSLAN
ERAY
KURT
ERDAL
YALÇIN
ERDAL
ÇETİN
ERDAL
ÇELEBİ
ERDEM
GÜMÜŞ
EREN
DOĞAN
EREN
DİREK
ERHAN
GÜNGÖR
ERKAN
DAL
ERKAN
DEMİR
ERTUGRUL GAZİ
GÜL
ERVA
ŞAHİN
ESEN GÜL
BOZ
ESMA
TEKE
ESMA TÜLAY
DOĞAN
ESMAGÜL
BERUT
ESME
KORUL
ESRA
GÜMÜŞ
ESRA
ÖZDEMİR
ESVET
YALÇIN
EŞE
SEVER
EYLÜL
ÇITAK
EYLÜL ESLEM
BOZ
FADİME
ÇETİN
FADİME
BALIK
FADUL
SEVİNÇLER
FAHİDE
BERK
FAHRİ
FİRİKÇİ
FARUK
AKTAŞ
FATİH
KUMCU
FATİH
ÖZER
FATİH
KİN
FATİH MUSTAFA
BALIK
FATMA
DEDE
FATMA
CEREN
FATMA
GÜMÜŞ
FATMA
TAŞ
FATMA
ÇİÇEKLİ
FATMA
ÇOBAN
FATMA
KUMRAL
FATMA
DEMİR
FATMA
KIŞLALI
FATMA
ÇİÇEK
FATMA
ER
FEHIME
FİRİKÇİ- ELALUİS
FEHİME
KARAGENÇ
FEHMİ
YÜKSEL
FELEKNAZ
ARSLAN
FELEKNAZ
GÜZEL
FERDANE
KAYIRAN
FERHUNDE
SAYIN
FETHİ
KÜPELİ
FEYZA NUR
DOĞU
FEYZİ
GÖVCECİK
FİDAN
ÇOLAK
FİKRİ
YALÇIN
FİLİZ
GÖKOĞLAN
FİLİZ
ÖZER
FİLİZ
TEMUR
GANİCAN
GÖZÜKARA
GARİP
KALKAN
GÖKHAN
YÜKSEL
GÖKHAN
YILDIZ
GÖKTUĞ
CEREN
GÜL EMİNE
ÖZDOĞAN
GÜLAY
KURTDEDE
GÜLAYŞE
GÜNGÖR
GÜLBEYAZ
TOĞUZ
GÜLCAN
ÇALGICI
GÜLCAN
UÇAN
GÜLDANE
AKTURA
GÜLDANE
AKDEMİR
GÜLDANE
KÖK
GÜLENDAM
KÜPELİ
GÜLER
ERTURUL
GÜLEY
GÜL
GÜLHAN
TUNÇ
GÜLHAN
YILDIZ
GÜLSEREN
YILDIZ
GÜLSEREN
TAP
GÜLTEN
UÇAK
GÜLTEN NAZ
ÖZDEMİR
GÜNAY
SARI
HACER
KURT
HACER
DEMİREL
HACER
UÇAN
HACER
SEVİNÇLER
HACER
ECİK
HACI
ÇAKIR
HACI
GÖZÜKARA
HACI DURMUŞ
ÖZDOĞAN
HACI YUSUF
FİDAN
HACI YUSUF
FİDAN
HAKAN
ARSLAN
HAKAN
EKİCİ
HAKKI
ECE
HALİL
AKTAŞ
HALİL
KAMA
HALİL BUĞRA
GÜRBÜZ
HALİME
KISA
HALİME NAZ
ÇEVİK
HALİS
ÖZER
HAMİYET
YILDIRIM
HAMZA
KARACA
HAMZA
BUĞDAY
HAMZA
ERGİN
HAMZA EDUARDO
FİRİK
HANEY
KARTAL
HANEY
ÇELİK
HANEY
TERZİ
HANIM
YILMAZ
HANIM
TAŞKIN
HANIM
ELMA-KÜCCÜK
HANİFİ
AKBAŞ
HARUN
GÜZEL
HARUN METE
DAL
HASAN
MERT
HASAN
BOZ
HASAN
DİREK
HASAN
ŞERAN
HASAN
GÜNEŞ
HATEM EFE
BALIK
HATEY
BAYKUŞ
HATİCE
BOZ
HATİCE
AÇIKGÖZ
HATİCE
GÜL
HATİCE
AY
HATİCE
YAZGAN
HATİCE
USTA
HATİCE
DOĞAN
HATİCE
ÜRÜK
HATİCE
KÖSE
HATİCE
DERNEK
HATİCE
KUMRAL
HATİCE
SARI
HATİCE
ÖZDOĞAN
HATİCE
GÜRİÇİN
HATİCE
KILINÇ
HATİCE AYSİMA
GÜLER
HATİCE ERVA
BOZ
HATUN
ÇOBAN
HAVVA
ŞAHİN
HAVVA
TUĞCU
HAYDAR
FİDAN
HIDIR
ASLAN
HIDIR
YILDIZ
HİKMET
YALÇINKAYA
HİKMET
ECİK
HİLAL
ARSLAN
HİLAL
BÜLBÜL
HİLAL
ÇOLAK
HİLAL BİLGE
ÖLKER
HİRA SU
KÜÇÜK
HİRANUR
KILINÇ
HİRANUR
KUMRAL
HULUSİ
DUDU
HULUSİ
DİREK
HURİYE
DEMİR
HÜLYA
KALENDER
HÜLYA
TÜRKDAĞLI
HÜLYA
TUNÇ
HÜLYA
POLAT
HÜMA
BİNKÖL
HÜSEYİN
POLAT
HÜSEYİN
TOĞUZ
HÜSEYİN
DİLEK
HÜSEYİN
DALKILINÇ
HÜSEYİN
TOKSÖZ
HÜSNE
ASLAN
HÜSNE
DALKILIÇ
HÜSNÜ
CEREN
HÜZEYFE
AKTURA
IRMAK
YALÇIN
İBRAHİM
KARTAL
İBRAHİM
KOÇ
İBRAHİM
GÜZEL
İBRAHİM
KALEM
İBRAHİM
EROĞLU
İHSAN
YÜCE
İKBAL
YALÇIN (BOYACI)
İKRANUR
DEDE
İLHAN
ÇİFLİKLİ
İLKER
KORKMAZ
İLYAS
ARSLANER
İMAM
ŞİMŞEK
İMAM
ŞAHİN
İNCEY
DOĞUÇ
İNSAF
ERYILDIZ
İREM
DOĞAN
İREM SU
AĞCA
İSA
AKIN
İSMAİL
TAŞKIN
İSMAİL
YÜCE
İSMAİL
KORUL
İSMAİL
GÜNALMIŞ
İSMAİL KEMAL
FELEKOĞLU
İSMET
KALENDER
İSMET
KAVAK
İSMET
DEMİRCİ
KAAN
ELMA
KADER
AKDAĞ
KADİR SEFA
DAĞ
KADİR YAĞIZ
KARAOĞLAN
KADRİYE
ALTUNOĞLU
KAHRAMAN
KOÇ
KEVSER CANSU
DOĞAN
KEZİBANİ
CEYHAN
KİFAYET
BATUK
KİMBERLY
SALAZA FİRİK
KURTULUŞ
TURUÇLU
KÜBRA
KARA
KÜRŞAT
LAĞAP
LATİFE
BAYIR
LEVENT
ÇİÇEKLİ
LEYLA
SAVURAN
LEYLA
GÜZEL
LUTFUYE
TAPHASAN
M. ALİ
YETER
MAHİR ARAS
ARSLAN
MEHMET
SÖNMEZ
MEHMET
KURT
MEHMET
SÖZER
MEHMET
DEDE
MEHMET
DAĞLI
MEHMET
AK
MEHMET
ÖZDEMİR
MEHMET
KUTOĞLU
MEHMET
GÖK
MEHMET
KÖK
MEHMET
ÇÜRÜK
MEHMET
GÜRİÇİN
MEHMET
ÖZDEMİR
MEHMET AKİF
TAP
MEHMET DENİZ
ARSLAN
MEHMET EMİN
CERAN
MEHMET YAĞIZ
KARCIOĞLU
MEKSELİNA
AKDAĞ
MEKSERNA
AKDAĞ
MELİHA
AYDOĞAN
MELİKE
HAVAN
MELİŞ
KARACA
MEMET
GÜNEŞ
MEMET
YILMAZ
MEMET
KARATAŞ
MENDUHA
YILDIZ
MENEKŞE
TEMUR
MENSURE
KILINÇ
MERAL
DAĞ
MERAL
DEMİRCİ
MERAL
CORCU
MERDAN
TAŞ
MERVA
AYDOĞAN
MERVE
TUĞCU
MERYEM
ALHUSSEIN
MERYEM
AYDIN
MERYEM
YILDIZ
MERYEM
COŞGUN
MERYEM
AÇIK
METİN
KIRAL
MEVLÜT
KILINÇ
MEVLÜT
KAVAK
MEVLÜT AHMET
BALTA
MEYREM
TAŞ
MIKDAT
ER
MİHRİBAN
ARSLAN
MİKAİL
DOĞAN
MİKDAT
GÜL
MİNE
ÇETİN
MİRAY SELEN
AKDAĞ
MUHAMMED
VURAL
MUHAMMED ATİLLA
ÇİFLİKLİ
MUHAMMED EFE
ÖZDEMİR
MUHAMMED EMİR
AKTAŞ
MUHAMMED EMİR
TAŞKIN
MUHAMMED EYMEN
DOĞAN
MUHAMMED HAMZA
YILDIRIM
MUHAMMED KEMAL
ARSLAN
MUHAMMED MEHMET
HAVAN
MUHAMMET EFE
DERNEK
MUHAMMET EMİN
KILINÇ
MUHAMMET KERİM
GÖK
MUHTEREM
FİRİKÇİ
MUKADDES
KARADAĞ
MURAT
ÖKSÜZ
MURAT
YALÇIN
MURAT
ÖLKER
MURAT EREN
ARSLAN
MURTAZA
DAĞ
MUSTAFA
AĞCA
MUSTAFA
KUŞ
MUSTAFA
TÜRKDAĞLI
MUSTAFA
SAVURAN
MUSTAFA
GİŞİ
MUSTAFA
DANACI
MUSTAFA
AKSU
MUSTAFA
ÖZKAN
MUSTAFA
KELİR
MUSTAFA
KORUL
MUSTAFA
KARTAL
MUSTAFA BARAN
FELEKOĞLU
MUSTAFA ULUHAN
GÖZÜKARA
MÜKREMİN
YILMAZ
MÜNEVVER
ARSLAN
MÜNİR
ÜNAL
MÜNTEHA
GÜVENTÜRK
MÜNÜBE
DEMİREL
MÜRSEL
YAZGAN
MÜZEYYEN
SEVİNÇLER
NAFİYE
DALKILINÇ
NAKŞİYE
KELİR
NAVRUZ
KÖK
NAZIM
SEVİNÇLER
NAZLI ORHAN
KALAYCI
NEBİYE
ÇOBAN
NECMETTİN
POLAT
NECMİTDİN
PİŞKİN
NECMİYE
KİRİK
NEDİM
TAP
NEJDET
KABAĞAÇ
NERGİZ
AYDIN
NERİMAN
KILINÇ
NESLİ
BOSTAN
NEVİN
KUMCU
NEVİR
ERGEN
NEZİHA
ÖKSÜZ
NİGAR
KURT
NİHAL
DEMİR
NİHAT
KARADAĞ
NİHAYET
KURTULUŞ
NİL
KÜLEÇ
NİLÜFER
ÇAĞLAYAN
NİMET
YALÇIN
NİSA
ÇOBAN
NİSANUR
YALÇIN
NİSANUR
AYTAÇ
NUH
BÜLBÜL
NURAN
SARAÇ
NURAY
ANTEPLİ
NURETTİN
CEYHAN
NURİYE
TAP
OĞUZHAN
İNAN
ONUR EFE
ÇALGICI
ORHAN
GEREK
ORHAN
ÖZTOY
ORHAN
GÜNGÖR
OSMAN
KORKMAZ
OSMAN
GÜNEŞ
OSMAN
ERDEN
OSMAN
AYDOĞAN
ÖMER
ŞAHİN
ÖMER
ÖZDEMİR
ÖMER
KILINÇ
ÖMER
ERGİN
ÖMER ADEM
BİNKÖL
ÖMER ASAF
GÜNEŞ
ÖZDEN
TELİMEN
ÖZGE
YILMAZ
ÖZGÜL
BOZ
ÖZLEM
KUMCU
ÖZLEM
YAMAN
ÖZLEM
ÇEVİK
ÖZNUR
ÇOBAN
ÖZNUR
AYTAÇ
PAKİZE
ÖZKARA
PANEY
TERZİ
PERİHAN
DANIDAY
PERİHAN
DAVDAV
PERVİN
KÜÇÜK
PINAR
GÜL
PINAR
TÜRK
PINAR
GÖK
POYRAZ EFE
ERYILDIZ
RABİA
AVCI
RABİA
TURUÇLU
RABİYE
KELİR
RAHİME
DEMİRCİ
RAMAZAN
CEVİZ
RASİM
DEMİR
RECEP
FİRİK
REMZİYE
KOÇ
RUKİYE
KÖK
RUMEYSA
YILDIZ
RÜŞTÜ CAN
KORKMAZ
SABRİYE
ÇAKMAK
SADULLAH
TÜRKDAĞLI
SAHRA HURİYE
KÜÇÜK
SAİD BUĞRA
BOZ
SAMET
TÜRK
SAMİ
ŞARE
SAMİTTİN
KILINÇ
SANİYE
GÖK
SARİYE
DAL
SEDA NUR
ÖZTÜRK
SEDAT
UÇAN
SEFA
CEYHAN
SEFA
KARA
SEHER NUR
TAŞKIN
SELAHADDİN
ŞAN
SELAHHATTİN
DOĞAN
SELAHİTTİN
KESER
SELAMET
FİDAN
SELAMİ
DOĞAN
SELÇUK
ÇALGICI
SELİM
ERYILDIZ
SELİN
KURT
SELSEBİLE
KÖSE
SELVER
SARI
SEMA
ÖZTÜRK
SEMAGÜL
FİRİK
SEMANUR
KUMCU
SEMİHA
KARA
SEMRA
YILDIRIM
SENEM
ASLAN
SENEM
KİRİZ
SENEM
KAYA
SENEM
ŞAHİN
SERAP
GÖK
SERAP
ŞAHİN
SERDAR
KUŞ
SERHAT
ÖZDEMİR
SERKAN
KARA
SERPİL
AKTAŞ
SEVGİ
KOÇ
SEVİM
KUMCU
SEVİM
ÖZER
SEVİM
KALEM
SEVİM
ÇOLAK
SEVİM
DEMİREL
SEYHAN
KÜÇÜK
SILA
YALÇIN
SILA
POLAT
SILA
ARSLAN
SITKI
ÇOBAN
SİBEL
KURT
SİHEM
HAFIZ
SİNEM
ALTUN
SONEL
DEMİRCİ
SONER
BOSTAN
SONGÜL
KOÇ
SONGÜL
KÖSE
SULTAN
AKTAŞ
SULTAN
AKKAYA
SULTAN
HİLAL
SUZAN
GÖKOĞLU
SUZAN
DAVDAV
SUZUM
DAVDAV
SÜMEYYA
AYDIN
ŞABEY
GÜNEŞ
ŞEHO
DİŞLİ
ŞEHRİBAN
DİLEK
ŞEHRİBANİ
GÜLÖZ
ŞEHRİBANİ
MERT
ŞEREF
GÜVENTÜRK
ŞEREF
CERİT
ŞERİFE
DEDE
ŞEVVAL
ÇOLAK
ŞEYDA
TEKE
ŞEYDA
KÖKCEK
ŞEYDA
KORKMAZ
ŞUEYÜP
GÖZÜMOĞLU
ŞÜHEDA
ÇANGAL
ŞÜKRİYE
PİŞKİN
ŞÜKRÜ
HANÇER
TAHA
KÖSE
TAHSİN
ŞAHİN
TALİP
KILINÇ
TALİP
SAVURAN
TAYYİP
KURT
TEOMAN
HUN
TESLİME
DERE
TUĞBA İREM
KELİR
TUĞÇE
AYTAÇ
TUNCAY
KAYA
TUNCAY
ÇITAK
TÜRKAN
GÜL
TÜRKAN
ÖZTÜRK
TÜRKMEN
ERYILDIZ
UĞUR
ÜRÜK
UĞUR
ŞAHİN
UĞUR
SEVİN
UĞUR
KILINÇ
UMUT
GÖK
ÜLFET
ARKALI
ÜLVİYE
KORKMAZ
ÜMMÜGÜLSÜM
BÜLBÜL
VEYSİ
GÜMÜŞ
VİLDAN
UZUN
VİLDAN
ŞAHİN
VOLKAN
ÖDEMİŞ
YAĞMUR
KESGİN
YAĞMUR
ÇERMELİ
YAKUP
KÜLEÇ
YASEMİN
KORKMAZ
YAŞAR
GÜNYOLU
YAŞAR
GÖKCECİK
YELİZ
TOPRAK
YEŞİM
GÖZÜKARA
YILDIZ
BERUT
YİĞİT
KORKMAZ
YİĞİTHAN
DOĞAN
YUNUS EMRE
ÇÜRÜK
YUSUF
ÇAKMAK
YUSUF
KORKMAZ
YUSUF
SAĞ
YUSUF
TAŞ
YUSUF
DAĞ
YUSUF GÜRKAN
DAĞDELEN
YUSUF TALHA
İSTEK
ZAHİDE
ARKALI
ZAHİDE
KESER
ZAHİDE
ÖNER
ZAHİDE
KÜÇÜK
ZEHRA
GÖKKAN ATALAY
ZEHRA
GÜVEN
ZEHRA
KÜÇÜK
ZEKERİYA
YILMAZ
ZEKİYE
ÇERMELİ
ZEKİYE İLDEM
TOPRAK
ZELİHA
SEVİM(TAŞKIN)
ZELİHA
KILINÇ
ZELİHA
SEVİN
ZELİHA
KÜSMÜŞ
ZENNURE
DEMİRCİ
ZEYNEP
KOÇ
ZEYNEP
ARSLAN
ZEYNEP
DİLKİ
ZEYNEP
ARKALI
ZEYNEP
TEKE
ZEYNEP
ARMUT
ZEYNEP ESİL
ÇOLAK
ZEYNEP ESİL
ÇOLAK
ZEYNEP NUR
BALIK
ZEYNEP NUR
BALIK
ZİLFİ
TEKE
ZİLKİVRİ
DEDE
ZÖHRE
DİŞLİ
ZÜBEYDE
ÜRÜK
ZÜBEYDE
TOPRAK
ELBİSTANDA VEFAT EDİP ELBİSTAN DIŞINDA DEFNEDİLENLER
AHMET
KARA
AHMET
KAR
ALİ
KARA
ALİ
ELMA
ALİ
KORKMAZ
ARİF
DEMİR
AYŞE
PER
AYŞE BEREN
DEMİR
BEKİR BERK
KARAASLAN
BEREN
ŞEKER
CUMA
KARACA
DAMLA
KÜÇÜK
DANYAL
BUDAK
ELİF
KÖYNEKSİZ
ELİFNAZ
SEVİNÇLER
EREN GÜL
EKİCİ
ERGÜL
YANIK
ERVA
CERAN
ESRA
KARA
FADİME
ŞAHİN
FADİME
ÖZBEK
FADİME
PER
FADİME
CERAN
FATMA
KILINÇ
FATMA
YAĞCI
FATMA
DÖNER
FATMA
KAR
FATMA
KIRIK
FÜSUN
PEKER
GAMZE
TEL
GÖKÇEN
SEVİNÇLER
GÖKTÜRK
EKİCİ
GÖNÜL NİHAL
KEÇELİ
GÖZDE
GÜRBÜZ
GÜLER
ÇETİNKAYA
GÜLEY
ÇETİNKAYA
GÜZEL
YANIK
HALİL
KÖSE
HALİL
KAYA
HANEFİ
ÖZBEK
HANIM
ÖZTÜRK
HASAN
CÖMERT
HURİ
TEMİZ
HÜRÜYE
BOZKURT
İSMAİL
EĞİLMEZ
İSMAİL
CÖMERT
KAMER MEDİŞ
EKİCİ
KEMALETTİN
SEVİNÇLER
LEYLA
KARA
MAMO
YANIK
MANSUR
YETİŞGEN
MEHMET
ÇETİNKAYA
MEHMET
DUYAR
MEHRİBAN
DEMİR
MERVE
ÖZBEK
MESUT
ÖZDEMİR
MEVLÜT
BOZKURT
MUHAMMED EMİN
YAĞCI
MUHAMMET FURKAN
CERAN
MUHAMMET TAHA
ALKILINÇ
MUSA
TAŞ
MUSTAFA SAFA
ÖZBEK
NAVRUZ
YETİŞGEN
NAZİFE
EKİCİ
NESAMET
İNAN
ÖMER ASAF
EKİCİ
RABİA
ASLAN
RIZA
YANIK
SABİHA NUR
EKİCİ
SEDANUR
YILMAZ
SELVER
ATICI
SEMİHA
YAĞCI
SIDIK
ÜNAL
SİBEL
KARA
SULTAN
KARA
SULTAN
CERAN
ŞERİF
GÜCÜKOĞLU
ŞEYHO
BOZKURT
ŞİFA
YAĞCI
TURAN
BOZKURT
UMUT
ÇETİNKAYA
ÜMÜK
ATICI
VEYSAL
DEMİR
YAREN
ŞEKER
YUSUF
YAĞCI
ZEHRA
EKİCİ
ZEYNEP
TOPAL
ELBİSTANDA VEFAT EDİP ELBİSTAN DIŞINDA DEFNEDİLENLER