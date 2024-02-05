05 Şub 2024 - 18:18- Güncel G:

‘O gün hepimiz öldük sadece bazılarımız defnedildi’

ABONE OL Google News Sayfamız

Bundan tam 1 yıl önce saniyeler içinde yok olan bir şehir, yitip giden 1024 can ve asırlar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir acının özeti oldu 6 Ş...

‘O gün hepimiz öldük sadece bazılarımız defnedildi’ mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bundan tam 1 yıl önce saniyeler içinde yok olan bir şehir, yitip giden 1024 can ve asırlar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir acının özeti oldu 6 Şubat. Zamanın durduğu 13.24’te hepimiz öldük, sadece bazılarımız defnedildi.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketinin yıl dönümü bugün. 6 Şubat 2023 Pazartesi gecesi saat 04.17 bir korku ve endişeyle uyandık. Bir anda bütün yaşantımız bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti. 80 saniye süren deprem, Kahramanmaraş’la birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’ı yıkmıştı. Elbistan ise, ilk depremin şokunu yaşarken 9 saat sonra 7,6 büyüklüğündeki depremle adeta hallaç pamuğuna dönmüştü. Acıyı, yıkımı, hüznü anlatmaya kelimeler yetmiyordu. Her bir sokak ve caddesi tanınmaz hale gelen Elbistan için hayat durmuş, insanların aldığı her nefes ciğerlerini yakmaya başlamıştı. Sarsılan yeryüzü ile yaşadığının bile farkında olmayan Elbistanlıların içtiği bir yudum su bile boğazında düğümlendi.

1024 canı hayattan kopardı


Kader gibi kederi de paylaştık. Kurtulmuştu belki sağ kalanlar ama her bir enkazın altında sevdiklerinin sesini duymaya çalıştı. Tırnaklarıyla tonlarca ağırlıktaki beton parçalarını kazmaya çalıştılar. Kimisi annesi, babası, eşi, çocuğu ya da kardeşi için insanüstü bir mücadeleyle adeta devleşti. Çabaların yetmediği anlar da oldu. Soğuğun ve ayazın bıçak gibi kestiği, saniyelerin asır gibi geldiği felaket, 1024 canı hayattan kopardı. Hayatlar, hayaller, umutlar, sevdaları mahşere bıraktık.

Tüm Türkiye tek yürek oldu


Kaybımız da acılarımız da çok büyük olsa da; asrın dayanışmasıyla yüreklerimiz ısındı. Bu büyük yarayı, coğrafyamızın kaderini paylaştığımız gibi, kederini de paylaşarak onardık. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Yardımlar adeta yağmur olup hazan mevsimini yaşayan yüreklere yağdı. Bir can kurtarmaya, bir yara sarmaya, bir lokma ekmek, bir yudum su yetiştirmeye, bir battaniye, getirmeye çalışan herkese, bizlerin acısını kendi acısı bilen fedakar ve cefakar milletimizin her ferdine ne kadar teşekkür etsek azdır.

7’den 70’e kalpleri bizlerle atan bu asil millet, öylesine bir dayanışma ruhu sergiledi ki; umutsuz ve çaresiz olmadığımızı tüm dünyaya gösterdi. Ve bir kez daha gördük ki; milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir zorluk, hiç bir engel yok. Biz bunu iliklerimize kadar hissettik. Umudun bittiği noktada hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, gitmediğimiz şehirlerden gelen yardımlar ve duaları, umutsuzluğu yüreğimizden silip attı.

13.24’te hepimiz öldük sadece bazılarımız defnedildi


Bütün yaşantımızı bir film şeridi gibi saniyelere sığdırdığımız o günlerin üzerinden 1 yıl geçti. Zamanın durduğu 13.24’te hepimiz öldük sadece bazılarımız gömüldü. Hayallerimiz, yaşantımız, tarihimiz, şehrimiz yıkılsa da kenetlenip bu günleri geride bırakacağız. Kaybettiklerimizin acısı ise asla geçmeyecek. Deprem şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Deprem şehitlerimiz:

ABBAS

ÇELİK

ABDULKADİR

ÇÜRÜK

ABDULKADİR

ÖDEMİŞ

ABDULKERİM

SEVİNÇLER

ABDULLAH

KARADUMAN

ABDULLAH

IŞIK

ABDULLAH EBRUZ EREN

YALÇIN

ABİDİN

KÜÇÜK

ADALET

BULUT

ADEM

ÖZTÜRK

ADEN

HAVAN

ADNAN

ÇEVİK

AHMET

BİNKÖL

AHMET

GÜZEL

AHMET

TURUÇLU

AHMET

KÜCCÜK

AHMET BUĞRA

TAŞ

AHMET ENSAR

HİLAL

ALAİDDİN

GÖK

ALEV

ARSLAN

ALİ

ÜNAL

ALİ

ADİL

ALİ

KUŞ

ALİ

ERYILDIZ

ALİ

KÜCCÜK

ALİ

ÖZDEMİR

ALİ

ÖZER

ALİ

ÖZDEMİR

ALİ

BEKEM

ALİ

ERKİŞİ

ALİ

GÖK

ALİ

KOKU

ALİ

TEMİZ

ALİ

GÖÇER

ALİ

ÇERMELİ

ALİ EFE

ARMUT

ALİ EYMEN

BOZ

ALİ HAYDAR

KORKMAZ

ALİ HAYDAR

SAMANCI

ALİ SEYDİ

GÖK

ALİHAN

KÜPELİ

ALİYE

KUTOĞLU

ALP

SARI

ALPER

ARSLAN

ALPGİRAY

KOÇ

ALPTUĞ

İNAN

ALYA ELİF

GÖZÜKARA

ARAS

ÇITAK

AREFE

DERNEK

ARSLAN

TÜRKÜCÜ

ASEF

KURTDEDE

ASYA

GÖZÜKARA

AYDIN

BÜLBÜL

AYDOĞAN

ÖZDEMİR

AYDOĞAN

ALİ

AYHAN

ALKAYA

AYLA NUR

GÖZÜKARA

AYNUR

GÜL

AYŞE

IŞIK

AYŞE

ÇİFLİKLİ

AYŞE

YALÇIN

AYŞE

BUĞDAY

AYŞE

KURT

AYŞE

İSTEK

AYŞE

AVCI

AYŞE

GÜVENTÜRK

AYŞE

İNAN

AYŞE

BÜLBÜL

AYŞE DİLEK

ERDOĞAN

AYŞE GÜL

KARCIOĞLU

AYŞE NUR

İSTEK

AYŞEGÜL

TUĞCU

AYŞENUR

ÇETİN

AYTEN

ÖZTÜRK

AYYÜCE

ÖZDEMİR

BADEGÜL

DOĞAN

BAHTİYAR

KÜSMÜŞ

BAYRAM

KORKMAZ

BAYRAM

KORKMAZ

BAYRAM

CERAN

BEKİR

KARAKAŞ

BELİNAY

YILDIZ

BERAT

ÇOLAK

BERKAY

DEMİRCİ

BESEY

ÖZDEMİR

BESİME

KORKMAZ

BEŞİRE

DİREK

BETÜLNUR

KOÇ

BEYHAN

YALÇIN

BEYZA

AYTAÇ

BİLAL

ERDOĞAN

BİLAL ALİ

FİRİK

BİLGE

ÖLKER

BİNNAZ

ŞEHİTOĞULLARI

BUĞLEM

TÜRK

BUKET

ÇATALBAŞ

BURAK

GÜNALMIŞ

BURAK

SÖNMEZ

BURAK

KARCIOĞLU

BURAK

FİRİK

BURAK

BÜTÜN

BUSE

CEREN

BUSENAZ

ANTEPLİ

BÜLENT

ÇİÇEKLİ

BÜŞRA

FİRİK

CAFER

KILINÇ

CANAN

YÜKSEL

CANSU

GÜL

CELAL

YALÇIN

CEMAL

KOÇ

CEMİLE

AKSU

CEMİLE NUR

ER

CENGİZ

ÖZDOĞAN

CENGİZ

KARAOĞLAN

CENNET

EREN

CENNET

BEKEM

CENNET

POLAT

CEREN

ALTUN

CEREN

BOSTAN

CEYDA

ALTUN

CEYLİN

KÜÇÜK

CİHAN

YILDIRIM

CUMA

SAVRAK

CUMA

KÖSE

CUMA

KÜÇÜK

CUMA

GÖKOĞLAN

CUMA

SATILMIŞ

CUMA

KILINÇ

ÇAĞRI

GÖZÜKARA

ÇINAR EĞMEN

DEMİRCİ

ÇİLEM

YALÇIN

DEMET

ERYILDIZ

DENİZ

KÜÇÜK

DENİZ

KAMA

DERİN

ÇİÇEKLİ

DİLA SULTAN

KORKMAZ

DİLAN

KORUL

DİLARA

AKTAŞ

DİLARA

KESER

DİLEK

BİNKÖL

DİLEK

TURUÇLU

DİLEK

AKTAŞ

DİLEK

TATAR

DİLEK

ERDOĞAN

DOĞAN

TERZİ

DÖNDÜ

KUŞ

DÖNDÜ

ALTUN

DÖNDÜ

YILDIZ

DÖNE

KÜCCÜK

DÖNENUR

KESGİN

DURAN

KUŞ

DURAN

TERZİ

DURDU

UÇAK

DURDU MEHMET

ÖZTOY

DURMUŞ

DEMİR

DURMUŞ

ÜZÜM

DURMUŞ

ÖZKAN

DURMUŞ ALİ

ÇİÇEKLİ

DURMUŞ ALİ

KILINÇ

DUYGU

KÜÇÜK

EBRU

ŞAHİN

EBUBEKİR

YAŞAR

EDA NUR

ÇALGICI

EDANUR

BERK

EDİP

KALEM

EFE

DAL

EFE

DEMİR

ELİF

BALIK

ELİF

ÖZTÜRK

ELİF

KORKMAZ

ELİF

KESER

ELİF

TAP

ELİF

DİŞLİ

ELİF

ŞERAN

ELİF

AY

ELİF

DAĞ

ELİF

KAR

ELİF NAZ

DUYAR

EMEK

UÇAK

EMİNE

ASLAN

EMİNE

KARAOĞLAN

EMİNE

ALHAS

EMİNE

TAŞ

EMİNE

ASLAN

EMİR ASAF

BOZ

EMİRHAN

YETER

EMRULLAH

ÇİFLİKLİ

ENVER

ARSLAN

ENVER

ARSLAN

ERAY

KURT

ERDAL

YALÇIN

ERDAL

ÇETİN

ERDAL

ÇELEBİ

ERDEM

GÜMÜŞ

EREN

DOĞAN

EREN

DİREK

ERHAN

GÜNGÖR

ERKAN

DAL

ERKAN

DEMİR

ERTUGRUL GAZİ

GÜL

ERVA

ŞAHİN

ESEN GÜL

BOZ

ESMA

TEKE

ESMA TÜLAY

DOĞAN

ESMAGÜL

BERUT

ESME

KORUL

ESRA

GÜMÜŞ

ESRA

ÖZDEMİR

ESVET

YALÇIN

EŞE

SEVER

EYLÜL

ÇITAK

EYLÜL ESLEM

BOZ

FADİME

ÇETİN

FADİME

BALIK

FADUL

SEVİNÇLER

FAHİDE

BERK

FAHRİ

FİRİKÇİ

FARUK

AKTAŞ

FATİH

KUMCU

FATİH

ÖZER

FATİH

KİN

FATİH MUSTAFA

BALIK

FATMA

DEDE

FATMA

CEREN

FATMA

GÜMÜŞ

FATMA

TAŞ

FATMA

ÇİÇEKLİ

FATMA

ÇOBAN

FATMA

KUMRAL

FATMA

DEMİR

FATMA

KIŞLALI

FATMA

ÇİÇEK

FATMA

ER

FEHIME

FİRİKÇİ- ELALUİS

FEHİME

KARAGENÇ

FEHMİ

YÜKSEL

FELEKNAZ

ARSLAN

FELEKNAZ

GÜZEL

FERDANE

KAYIRAN

FERHUNDE

SAYIN

FETHİ

KÜPELİ

FEYZA NUR

DOĞU

FEYZİ

GÖVCECİK

FİDAN

ÇOLAK

FİKRİ

YALÇIN

FİLİZ

GÖKOĞLAN

FİLİZ

ÖZER

FİLİZ

TEMUR

GANİCAN

GÖZÜKARA

GARİP

KALKAN

GÖKHAN

YÜKSEL

GÖKHAN

YILDIZ

GÖKTUĞ

CEREN

GÜL EMİNE

ÖZDOĞAN

GÜLAY

KURTDEDE

GÜLAYŞE

GÜNGÖR

GÜLBEYAZ

TOĞUZ

GÜLCAN

ÇALGICI

GÜLCAN

UÇAN

GÜLDANE

AKTURA

GÜLDANE

AKDEMİR

GÜLDANE

KÖK

GÜLENDAM

KÜPELİ

GÜLER

ERTURUL

GÜLEY

GÜL

GÜLHAN

TUNÇ

GÜLHAN

YILDIZ

GÜLSEREN

YILDIZ

GÜLSEREN

TAP

GÜLTEN

UÇAK

GÜLTEN NAZ

ÖZDEMİR

GÜNAY

SARI

HACER

KURT

HACER

DEMİREL

HACER

UÇAN

HACER

SEVİNÇLER

HACER

ECİK

HACI

ÇAKIR

HACI

GÖZÜKARA

HACI DURMUŞ

ÖZDOĞAN

HACI YUSUF

FİDAN

HACI YUSUF

FİDAN

HAKAN

ARSLAN

HAKAN

EKİCİ

HAKKI

ECE

HALİL

AKTAŞ

HALİL

KAMA

HALİL BUĞRA

GÜRBÜZ

HALİME

KISA

HALİME NAZ

ÇEVİK

HALİS

ÖZER

HAMİYET

YILDIRIM

HAMZA

KARACA

HAMZA

BUĞDAY

HAMZA

ERGİN

HAMZA EDUARDO

FİRİK

HANEY

KARTAL

HANEY

ÇELİK

HANEY

TERZİ

HANIM

YILMAZ

HANIM

TAŞKIN

HANIM

ELMA-KÜCCÜK

HANİFİ

AKBAŞ

HARUN

GÜZEL

HARUN METE

DAL

HASAN

MERT

HASAN

BOZ

HASAN

DİREK

HASAN

ŞERAN

HASAN

GÜNEŞ

HATEM EFE

BALIK

HATEY

BAYKUŞ

HATİCE

BOZ

HATİCE

AÇIKGÖZ

HATİCE

GÜL

HATİCE

AY

HATİCE

YAZGAN

HATİCE

USTA

HATİCE

DOĞAN

HATİCE

ÜRÜK

HATİCE

KÖSE

HATİCE

DERNEK

HATİCE

KUMRAL

HATİCE

SARI

HATİCE

ÖZDOĞAN

HATİCE

GÜRİÇİN

HATİCE

KILINÇ

HATİCE AYSİMA

GÜLER

HATİCE ERVA

BOZ

HATUN

ÇOBAN

HAVVA

ŞAHİN

HAVVA

TUĞCU

HAYDAR

FİDAN

HIDIR

ASLAN

HIDIR

YILDIZ

HİKMET

YALÇINKAYA

HİKMET

ECİK

HİLAL

ARSLAN

HİLAL

BÜLBÜL

HİLAL

ÇOLAK

HİLAL BİLGE

ÖLKER

HİRA SU

KÜÇÜK

HİRANUR

KILINÇ

HİRANUR

KUMRAL

HULUSİ

DUDU

HULUSİ

DİREK

HURİYE

DEMİR

HÜLYA

KALENDER

HÜLYA

TÜRKDAĞLI

HÜLYA

TUNÇ

HÜLYA

POLAT

HÜMA

BİNKÖL

HÜSEYİN

POLAT

HÜSEYİN

TOĞUZ

HÜSEYİN

DİLEK

HÜSEYİN

DALKILINÇ

HÜSEYİN

TOKSÖZ

HÜSNE

ASLAN

HÜSNE

DALKILIÇ

HÜSNÜ

CEREN

HÜZEYFE

AKTURA

IRMAK

YALÇIN

İBRAHİM

KARTAL

İBRAHİM

KOÇ

İBRAHİM

GÜZEL

İBRAHİM

KALEM

İBRAHİM

EROĞLU

İHSAN

YÜCE

İKBAL

YALÇIN (BOYACI)

İKRANUR

DEDE

İLHAN

ÇİFLİKLİ

İLKER

KORKMAZ

İLYAS

ARSLANER

İMAM

ŞİMŞEK

İMAM

ŞAHİN

İNCEY

DOĞUÇ

İNSAF

ERYILDIZ

İREM

DOĞAN

İREM SU

AĞCA

İSA

AKIN

İSMAİL

TAŞKIN

İSMAİL

YÜCE

İSMAİL

KORUL

İSMAİL

GÜNALMIŞ

İSMAİL KEMAL

FELEKOĞLU

İSMET

KALENDER

İSMET

KAVAK

İSMET

DEMİRCİ

KAAN

ELMA

KADER

AKDAĞ

KADİR SEFA

DAĞ

KADİR YAĞIZ

KARAOĞLAN

KADRİYE

ALTUNOĞLU

KAHRAMAN

KOÇ

KEVSER CANSU

DOĞAN

KEZİBANİ

CEYHAN

KİFAYET

BATUK

KİMBERLY

SALAZA FİRİK

KURTULUŞ

TURUÇLU

KÜBRA

KARA

KÜRŞAT

LAĞAP

LATİFE

BAYIR

LEVENT

ÇİÇEKLİ

LEYLA

SAVURAN

LEYLA

GÜZEL

LUTFUYE

TAPHASAN

M. ALİ

YETER

MAHİR ARAS

ARSLAN

MEHMET

SÖNMEZ

MEHMET

KURT

MEHMET

SÖZER

MEHMET

DEDE

MEHMET

DAĞLI

MEHMET

AK

MEHMET

ÖZDEMİR

MEHMET

KUTOĞLU

MEHMET

GÖK

MEHMET

KÖK

MEHMET

ÇÜRÜK

MEHMET

GÜRİÇİN

MEHMET

ÖZDEMİR

MEHMET AKİF

TAP

MEHMET DENİZ

ARSLAN

MEHMET EMİN

CERAN

MEHMET YAĞIZ

KARCIOĞLU

MEKSELİNA

AKDAĞ

MEKSERNA

AKDAĞ

MELİHA

AYDOĞAN

MELİKE

HAVAN

MELİŞ

KARACA

MEMET

GÜNEŞ

MEMET

YILMAZ

MEMET

KARATAŞ

MENDUHA

YILDIZ

MENEKŞE

TEMUR

MENSURE

KILINÇ

MERAL

DAĞ

MERAL

DEMİRCİ

MERAL

CORCU

MERDAN

TAŞ

MERVA

AYDOĞAN

MERVE

TUĞCU

MERYEM

ALHUSSEIN

MERYEM

AYDIN

MERYEM

YILDIZ

MERYEM

COŞGUN

MERYEM

AÇIK

METİN

KIRAL

MEVLÜT

KILINÇ

MEVLÜT

KAVAK

MEVLÜT AHMET

BALTA

MEYREM

TAŞ

MIKDAT

ER

MİHRİBAN

ARSLAN

MİKAİL

DOĞAN

MİKDAT

GÜL

MİNE

ÇETİN

MİRAY SELEN

AKDAĞ

MUHAMMED

VURAL

MUHAMMED ATİLLA

ÇİFLİKLİ

MUHAMMED EFE

ÖZDEMİR

MUHAMMED EMİR

AKTAŞ

MUHAMMED EMİR

TAŞKIN

MUHAMMED EYMEN

DOĞAN

MUHAMMED HAMZA

YILDIRIM

MUHAMMED KEMAL

ARSLAN

MUHAMMED MEHMET

HAVAN

MUHAMMET EFE

DERNEK

MUHAMMET EMİN

KILINÇ

MUHAMMET KERİM

GÖK

MUHTEREM

FİRİKÇİ

MUKADDES

KARADAĞ

MURAT

ÖKSÜZ

MURAT

YALÇIN

MURAT

ÖLKER

MURAT EREN

ARSLAN

MURTAZA

DAĞ

MUSTAFA

AĞCA

MUSTAFA

KUŞ

MUSTAFA

TÜRKDAĞLI

MUSTAFA

SAVURAN

MUSTAFA

GİŞİ

MUSTAFA

DANACI

MUSTAFA

AKSU

MUSTAFA

ÖZKAN

MUSTAFA

KELİR

MUSTAFA

KORUL

MUSTAFA

KARTAL

MUSTAFA BARAN

FELEKOĞLU

MUSTAFA ULUHAN

GÖZÜKARA

MÜKREMİN

YILMAZ

MÜNEVVER

ARSLAN

MÜNİR

ÜNAL

MÜNTEHA

GÜVENTÜRK

MÜNÜBE

DEMİREL

MÜRSEL

YAZGAN

MÜZEYYEN

SEVİNÇLER

NAFİYE

DALKILINÇ

NAKŞİYE

KELİR

NAVRUZ

KÖK

NAZIM

SEVİNÇLER

NAZLI ORHAN

KALAYCI

NEBİYE

ÇOBAN

NECMETTİN

POLAT

NECMİTDİN

PİŞKİN

NECMİYE

KİRİK

NEDİM

TAP

NEJDET

KABAĞAÇ

NERGİZ

AYDIN

NERİMAN

KILINÇ

NESLİ

BOSTAN

NEVİN

KUMCU

NEVİR

ERGEN

NEZİHA

ÖKSÜZ

NİGAR

KURT

NİHAL

DEMİR

NİHAT

KARADAĞ

NİHAYET

KURTULUŞ

NİL

KÜLEÇ

NİLÜFER

ÇAĞLAYAN

NİMET

YALÇIN

NİSA

ÇOBAN

NİSANUR

YALÇIN

NİSANUR

AYTAÇ

NUH

BÜLBÜL

NURAN

SARAÇ

NURAY

ANTEPLİ

NURETTİN

CEYHAN

NURİYE

TAP

OĞUZHAN

İNAN

ONUR EFE

ÇALGICI

ORHAN

GEREK

ORHAN

ÖZTOY

ORHAN

GÜNGÖR

OSMAN

KORKMAZ

OSMAN

GÜNEŞ

OSMAN

ERDEN

OSMAN

AYDOĞAN

ÖMER

ŞAHİN

ÖMER

ÖZDEMİR

ÖMER

KILINÇ

ÖMER

ERGİN

ÖMER ADEM

BİNKÖL

ÖMER ASAF

GÜNEŞ

ÖZDEN

TELİMEN

ÖZGE

YILMAZ

ÖZGÜL

BOZ

ÖZLEM

KUMCU

ÖZLEM

YAMAN

ÖZLEM

ÇEVİK

ÖZNUR

ÇOBAN

ÖZNUR

AYTAÇ

PAKİZE

ÖZKARA

PANEY

TERZİ

PERİHAN

DANIDAY

PERİHAN

DAVDAV

PERVİN

KÜÇÜK

PINAR

GÜL

PINAR

TÜRK

PINAR

GÖK

POYRAZ EFE

ERYILDIZ

RABİA

AVCI

RABİA

TURUÇLU

RABİYE

KELİR

RAHİME

DEMİRCİ

RAMAZAN

CEVİZ

RASİM

DEMİR

RECEP

FİRİK

REMZİYE

KOÇ

RUKİYE

KÖK

RUMEYSA

YILDIZ

RÜŞTÜ CAN

KORKMAZ

SABRİYE

ÇAKMAK

SADULLAH

TÜRKDAĞLI

SAHRA HURİYE

KÜÇÜK

SAİD BUĞRA

BOZ

SAMET

TÜRK

SAMİ

ŞARE

SAMİTTİN

KILINÇ

SANİYE

GÖK

SARİYE

DAL

SEDA NUR

ÖZTÜRK

SEDAT

UÇAN

SEFA

CEYHAN

SEFA

KARA

SEHER NUR

TAŞKIN

SELAHADDİN

ŞAN

SELAHHATTİN

DOĞAN

SELAHİTTİN

KESER

SELAMET

FİDAN

SELAMİ

DOĞAN

SELÇUK

ÇALGICI

SELİM

ERYILDIZ

SELİN

KURT

SELSEBİLE

KÖSE

SELVER

SARI

SEMA

ÖZTÜRK

SEMAGÜL

FİRİK

SEMANUR

KUMCU

SEMİHA

KARA

SEMRA

YILDIRIM

SENEM

ASLAN

SENEM

KİRİZ

SENEM

KAYA

SENEM

ŞAHİN

SERAP

GÖK

SERAP

ŞAHİN

SERDAR

KUŞ

SERHAT

ÖZDEMİR

SERKAN

KARA

SERPİL

AKTAŞ

SEVGİ

KOÇ

SEVİM

KUMCU

SEVİM

ÖZER

SEVİM

KALEM

SEVİM

ÇOLAK

SEVİM

DEMİREL

SEYHAN

KÜÇÜK

SILA

YALÇIN

SILA

POLAT

SILA

ARSLAN

SITKI

ÇOBAN

SİBEL

KURT

SİHEM

HAFIZ

SİNEM

ALTUN

SONEL

DEMİRCİ

SONER

BOSTAN

SONGÜL

KOÇ

SONGÜL

KÖSE

SULTAN

AKTAŞ

SULTAN

AKKAYA

SULTAN

HİLAL

SUZAN

GÖKOĞLU

SUZAN

DAVDAV

SUZUM

DAVDAV

SÜMEYYA

AYDIN

ŞABEY

GÜNEŞ

ŞEHO

DİŞLİ

ŞEHRİBAN

DİLEK

ŞEHRİBANİ

GÜLÖZ

ŞEHRİBANİ

MERT

ŞEREF

GÜVENTÜRK

ŞEREF

CERİT

ŞERİFE

DEDE

ŞEVVAL

ÇOLAK

ŞEYDA

TEKE

ŞEYDA

KÖKCEK

ŞEYDA

KORKMAZ

ŞUEYÜP

GÖZÜMOĞLU

ŞÜHEDA

ÇANGAL

ŞÜKRİYE

PİŞKİN

ŞÜKRÜ

HANÇER

TAHA

KÖSE

TAHSİN

ŞAHİN

TALİP

KILINÇ

TALİP

SAVURAN

TAYYİP

KURT

TEOMAN

HUN

TESLİME

DERE

TUĞBA İREM

KELİR

TUĞÇE

AYTAÇ

TUNCAY

KAYA

TUNCAY

ÇITAK

TÜRKAN

GÜL

TÜRKAN

ÖZTÜRK

TÜRKMEN

ERYILDIZ

UĞUR

ÜRÜK

UĞUR

ŞAHİN

UĞUR

SEVİN

UĞUR

KILINÇ

UMUT

GÖK

ÜLFET

ARKALI

ÜLVİYE

KORKMAZ

ÜMMÜGÜLSÜM

BÜLBÜL

VEYSİ

GÜMÜŞ

VİLDAN

UZUN

VİLDAN

ŞAHİN

VOLKAN

ÖDEMİŞ

YAĞMUR

KESGİN

YAĞMUR

ÇERMELİ

YAKUP

KÜLEÇ

YASEMİN

KORKMAZ

YAŞAR

GÜNYOLU

YAŞAR

GÖKCECİK

YELİZ

TOPRAK

YEŞİM

GÖZÜKARA

YILDIZ

BERUT

YİĞİT

KORKMAZ

YİĞİTHAN

DOĞAN

YUNUS EMRE

ÇÜRÜK

YUSUF

ÇAKMAK

YUSUF

KORKMAZ

YUSUF

SAĞ

YUSUF

TAŞ

YUSUF

DAĞ

YUSUF GÜRKAN

DAĞDELEN

YUSUF TALHA

İSTEK

ZAHİDE

ARKALI

ZAHİDE

KESER

ZAHİDE

ÖNER

ZAHİDE

KÜÇÜK

ZEHRA

GÖKKAN ATALAY

ZEHRA

GÜVEN

ZEHRA

KÜÇÜK

ZEKERİYA

YILMAZ

ZEKİYE

ÇERMELİ

ZEKİYE İLDEM

TOPRAK

ZELİHA

SEVİM(TAŞKIN)

ZELİHA

KILINÇ

ZELİHA

SEVİN

ZELİHA

KÜSMÜŞ

ZENNURE

DEMİRCİ

ZEYNEP

KOÇ

ZEYNEP

ARSLAN

ZEYNEP

DİLKİ

ZEYNEP

ARKALI

ZEYNEP

TEKE

ZEYNEP

ARMUT

ZEYNEP ESİL

ÇOLAK

ZEYNEP ESİL

ÇOLAK

ZEYNEP NUR

BALIK

ZEYNEP NUR

BALIK

ZİLFİ

TEKE

ZİLKİVRİ

DEDE

ZÖHRE

DİŞLİ

ZÜBEYDE

ÜRÜK

ZÜBEYDE

TOPRAK

ELBİSTANDA VEFAT EDİP ELBİSTAN DIŞINDA DEFNEDİLENLER

AHMET

KARA

AHMET

KAR

ALİ

KARA

ALİ

ELMA

ALİ

KORKMAZ

ARİF

DEMİR

AYŞE

PER

AYŞE BEREN

DEMİR

BEKİR BERK

KARAASLAN

BEREN

ŞEKER

CUMA

KARACA

DAMLA

KÜÇÜK

DANYAL

BUDAK

ELİF

KÖYNEKSİZ

ELİFNAZ

SEVİNÇLER

EREN GÜL

EKİCİ

ERGÜL

YANIK

ERVA

CERAN

ESRA

KARA

FADİME

ŞAHİN

FADİME

ÖZBEK

FADİME

PER

FADİME

CERAN

FATMA

KILINÇ

FATMA

YAĞCI

FATMA

DÖNER

FATMA

KAR

FATMA

KIRIK

FÜSUN

PEKER

GAMZE

TEL

GÖKÇEN

SEVİNÇLER

GÖKTÜRK

EKİCİ

GÖNÜL NİHAL

KEÇELİ

GÖZDE

GÜRBÜZ

GÜLER

ÇETİNKAYA

GÜLEY

ÇETİNKAYA

GÜZEL

YANIK

HALİL

KÖSE

HALİL

KAYA

HANEFİ

ÖZBEK

HANIM

ÖZTÜRK

HASAN

CÖMERT

HURİ

TEMİZ

HÜRÜYE

BOZKURT

İSMAİL

EĞİLMEZ

İSMAİL

CÖMERT

KAMER MEDİŞ

EKİCİ

KEMALETTİN

SEVİNÇLER

LEYLA

KARA

MAMO

YANIK

MANSUR

YETİŞGEN

MEHMET

ÇETİNKAYA

MEHMET

DUYAR

MEHRİBAN

DEMİR

MERVE

ÖZBEK

MESUT

ÖZDEMİR

MEVLÜT

BOZKURT

MUHAMMED EMİN

YAĞCI

MUHAMMET FURKAN

CERAN

MUHAMMET TAHA

ALKILINÇ

MUSA

TAŞ

MUSTAFA SAFA

ÖZBEK

NAVRUZ

YETİŞGEN

NAZİFE

EKİCİ

NESAMET

İNAN

ÖMER ASAF

EKİCİ

RABİA

ASLAN

RIZA

YANIK

SABİHA NUR

EKİCİ

SEDANUR

YILMAZ

SELVER

ATICI

SEMİHA

YAĞCI

SIDIK

ÜNAL

SİBEL

KARA

SULTAN

KARA

SULTAN

CERAN

ŞERİF

GÜCÜKOĞLU

ŞEYHO

BOZKURT

ŞİFA

YAĞCI

TURAN

BOZKURT

UMUT

ÇETİNKAYA

ÜMÜK

ATICI

VEYSAL

DEMİR

YAREN

ŞEKER

YUSUF

YAĞCI

ZEHRA

EKİCİ

ZEYNEP

TOPAL

 

ELBİSTANDA VEFAT EDİP ELBİSTAN DIŞINDA DEFNEDİLENLER

 

05 Şub 2024 - 18:18 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL