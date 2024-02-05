AK Parti meclis üyeliği başvurusunu geri çekti

AK Parti’den Elbistan Belediye Meclis Üyesi aday adayı olan Çağrı Güçlü, başvurusunu geri çektiğini açıkladı.

Güçlü, partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı olarak gösterilen kişinin AK Parti ilkeleri ile bağdaşmadığı düşüncesiyle tepki olarak başvurusunu geri çektiğini belirtti.

Çağrı Güçlü, adaylığını geri çekmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize yapmış olduğu büyük hizmetler ve Türkiye Yüzyılı vizyonunda kendisiyle siyaset yapma arzu ve isteği ile Elbistan Belediye Meclis Üyeliğine müracaatım olmuştu. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız ve göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda mücadele etme hedefi ve gayreti içerisinde bulundum. Ancak 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Elbistan Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen kişinin partimizin ilkeleri ile bağdaşmadığını düşünüyorum. Aday olarak gösterilen kişi hakkında kamuoyuna yansıyan icra dosyaları ve isnat edilen benzer konular gündemdeyken bu duruma ve karar tepki gösterme ve duruş sergileme adına meclis üyeliği adaylığı başvurumu geri çekiyorum” dedi.