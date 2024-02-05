6 Şubat’taki kurada yeni evlerine kavuşacakların sayısı açıklandı

Elbistan’da, 538 afetzede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek kura töreniyle yeni yaşamlarına kapı aralayacak.

Elbistan’da, asrın felaketinin ardından mart 2023 başında kalıcı konutların temeli atılmıştı. İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde kuzey proje alanı olarak belirlenen bölgedeki 4 farklı şantiyede toplam 3 bin 628 konut inşa edildi. Doğu proje alanı olarak adlandırılan Taşburun Mahallesi’ndeki 1250 konutun inşa süreci de devam ediyor. Elbistan’da yeni bir yaşamın kapısını aralayacak kuzey proje alanındaki 3 bin 628 konutun önemli bir bölümü teslimata hazır hale getirilerek sahiplerini bekliyor.

Kahramanmaraş genelindeki kalıcı konutların kura çekimi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle gerçekleştirilecek. İl genelinde yaklaşık 10 bin konut, afetzedelere teslim edilecek.

Elbistan’da da teslim edilecek konut sayısı netlik kazandı. Buna göre, 6 Şubat’taki törende Elbistan’daki yaklaşık 11 bin hak sahibinden 538’ine yeni yuvalarının anahtarları teslim edilecek. Konut teslimatı, peyderpey sürecek. Şubat sonunda 549 depremzedeye daha konutu verilecek. Mart ayı sonuna kadar da 1284 konut sahibine kavuşacak. Böylece mart sonuna kadar teslim edilecek konut sayısı 2 bin 371’e ulaşacak.