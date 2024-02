Çetin’den 6 Şubat mesajı

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, asrın felaketinin 1.yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çetin, mesajında, deprem şehitlerini rahmetle anarken; afet sonrasındaki ‘asrın dayanışması’ ve milli eğitim camiasının yaraları sarmak için verdiği mücadeleye değindi.

Felaketin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen acının ve hüznün asla dinmediğini vurgulayan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, şöyle devam etti:

“6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi büyük bir acıya sürükleyen, uzmanlar tarafından dünya genelinde nadir görülen en yıkıcı ve en fazla insan kaybına sebep olan karasal “İkili” deprem olarak adlandırılan Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Bu depremler ilimizin de içinde bulunduğu 11 ili etkiledi. Bu depremler on binlerce can kaybına, yüz binlerce kişinin yaralanmasına ve yüz binlerce binanın yıkılmasına ya da kullanılamayacak derecede tahribatına neden oldu.

Asrın felaketinin hemen ardından devletimiz ve milletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için asrın seferberliğini başlattı. Çetin kış şartlarında gece gündüz demeden her kesimden insan deprem bölgesine yardım yetiştirmeye çalıştı. Depremlerin üzerinden geçen bir yılın ardından hala yaraları sarmak için devlet-millet el ele hiç durmadan çalışmaya devam etmektedir. Depremin ilk anından bugüne kadar devletimizin bütün kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, özel sektör temsilcilerinden ve gönüllü her yaştan vatandaşımıza kadar canla başla mücadele edilmiş, depremzedelerin her türlü ihtiyacı titizlikle karşılanmıştır.”

Milli eğitim camiasının fedakarlıklarını ve sahadaki mücadelesinden de örnekler veren Çetin, “Pay-i taht şehrimizin ayağa kalkmasında olağanüstü çaba sarf edip hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, 04.17’deki ilk depremin ardından yarım saat gibi kısa bir süre içerisinde okulları açıp vatandaşların sığınmasını sağlayarak 13.24’deki Elbistan depreminde birçok can kurtaran, ailesindeki cenazesini defnettikten sonra zaman kaybetmeden görevinin başına dönen, üşüyen vatandaşa ayağındaki çorabı vererek kalıcı his kaybı yaşayan, yemek yapmayı bilmediği halde sabahlara kadar patates-soğan doğrayan, gelen yardımları tırlardan indirmekten bel fıtığı olan, arama kurtarma çalışmalarında enkazlara girerek canla başla mücadele eden, -30 derecede yağmur-çamur demeden çadır kentleri kuran, kırsalda kimsenin ulaşamadığı vatandaşlara Hızır gibi erzak-çadır-konteyner ulaştıran, her türlü eksikliğe rağmen öğrencilerine eğitim ortamı hazırlayan, depolar-barınma-sosyal market-zarar ziyan komisyonu-hasar tespit komisyonu-çağrı merkezi-benzinlik-kriz merkezi gibi 13 farklı alanda çalışarak ihtiyacı olan her kuruma da insan kaynağı desteği sağlayan yüce gönüllü Elbistan eğitim camiamıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günler ve bu kahramanlıklar milletimiz tarafından asla unutulmayacaktır” dedi.

Asrın felaketinde hayatını kaybeden öğretmen, öğrenci ve milli eğitim personelleri olmak üzere tüm deprem şehitlerine bir kez daha Allah’tan rahmet dileyen Çetin, bir daha böyle bir afet yaşanmaması temennisinde bulundu.

Çetin, mesajını; “Depremlerde 136 öğrencimiz, 8 öğretmenimiz ve 4 de yardımcı personelimiz olmak üzere Elbistan’da 1024 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” sözleri ile tamamladı.