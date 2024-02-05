Başkan Kayabaşı’ndan 6 Şubat mesajı

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

6 Şubat 2023 günü saat 13.24’te yaşanan depremin, doğurduğu acı ve yıkımla birlikte tüm Elbistan’ın hafızasına kazındığını belirten Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı, “Bir yıl önce yüzleştiğimiz bu afet, binin üzerinde hemşerimizi hayattan kopardı ve on binlercesini de evsiz barksız bıraktı. İnsanlarımızı yuvasının sıcaklığından ve sevdiklerinden ayıran bu felaket; tarifi mümkün olmayan büyük bir acının da kaynağı oldu. Felaketinin üzerinden geçen bir yılın ardından kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde. Ne kadar zaman geçerse geçsin bu yaşadığımız asla dinmeyecek” dedi.

6 Şubat’ın, Elbistan için artık bir tarih ya da zamandan ibaret olmadığını hayatın durduğu gün olarak tarihe geçtiğini dile getiren Başkan Kayabaşı, “Hepimiz biliyoruz ki giden canlarımızı geri getirmemiz mümkün değil. Bu felaketten de ders çıkarmamız gerekiyor. Depreme ve doğal afetlere karşı hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiğini çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Şehrimizin büyük bölümünün yıkılışına; geleceğimizin ellerimizden kayıp gidişine şahitlik ettik. Yaşadığımız yıkım ne kadar büyük olsa da inşallah, omuz omuza verip kenetlenerek acılarımızın üstesinden geleceğiz. Şehrimizi yeniden ayağa kaldıracak inancımız ve azmimiz hiç eksilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında bölgeye ve afetzedelere yardım eli uzatan ve yaraları sarmaya çalışanlara teşekkür eden Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı, “Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, hayatını kaybeden tüm hemşerilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu zorlu süreçte acımızı yürekten hissedip karınca kararınca yardıma koşan herkese en içten şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.