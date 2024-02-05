Elbistanlı esnaftan duygulara tercüman olan 6 Şubat mesajı

Elbistan esnaflarından Cuma Çakmak, 6 Şubat’taki asrın felaketinin yıl dönümüyle ilgili duygulara tercüman olan bir anma mesaj yayımladı.

6 Şubat’taki depremin, Elbistan’ın umutlarını, geleceğe dair hayallerini kopardığını vurgulayan Çakmak, “Yokluğu da gördük varlığı da gördük. Yazı da gördük kışı da gördük. İnanıyoruz ki; umudun bittiği yerde mucizeler çiçek açacak” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında Elbistanlıların yaralarını sarmak için asrın dayanışmasını sergileyen herkese şükranlarını sunan Cuma Çakmak, “06.02.2024 saat gecenin bir yarısı 04.17 bizleri kan uykuda yakalayıp saatlerce dondurucu soğukta karlar üstünde yeri yerinden oynatan ilk deprem. Öğlen 13.24 merkez üssü Elbistan olan şehri hayattan geleceğe dair umutlarından koparan büyük deprem. Dün, bugün, yarın kim bu şehrin evlatları için depremzedeleri için küçücük minnacık bir iyilik yaptı ise şahıslarına keyiflerine özel evini, yuvasını, yazlığını, kışlığını, otelini, villasını açtı ise Rabbim işini gücünü rast getirsin.

Farkında olmadığımızı zannettiğiniz her bir şeyin farkındayız. Bizler bu şehrin depremzedeleri olarak dört dörtlük insanlar değiliz. İllaki kusurlarımız olmuştur affola.

Zira özü gülmeyenin yüzü güler mi? Bizler bu şehrin insanları olarak geçmişten günümüze adam satmışlığımız yoktur lakin adam sandığımız çoktur.

Geçen yıl bizim yaşadığımız yaşayıp da unutamadığımız çaresizliği hiç ama hiç kimseler yaşamasın. Kimselerin evi yuvası iş yeri bir anda saniyeleri içinde yıkılmasın canı yanmasın ama gördünüz mü yıllar nede çabuk akıp geçiyor ama bizler çok ama çok yorulduk” dedi.

Çakmak: “Rabbim kimseyi canından öte bildiği insanların acısıyla sınamasın kimseleri çaresiz kimsesiz ne yapacağını bilemez halde bırakmasın. Ne kadar acı elem keder tasa verse de asrın felaketi diye adlandırdıkları bu tarifsiz acı. Yaşadıklarımızı günlerdir haftalardır aylardır belki de yıllarca kabullenip kaderdir deyip Rabbimin imtihanıdır deyip sabır eyleyeceğiz.

Elin adamı kırk kat yabancısı elin gavuru yaralarımızı sarmaya çaba gayret sarf ederken ne acıdır ki; ülke gündeminde bir Dilan Polat veya da siyasi partilerin belediye başkan adayları kadar gündem olamadık...

Bizler bu şehrin depremzedeleri olarak bu denli acıların sonrasında yaşananları çaresizlikleri kimsesizlikleri sahipsizlikleri hiç ama hiç hak etmedik. Çok mu çok özlediğimiz bir Elbistan var ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim halımız ne olucu? Yokluğu da gördük varlığı da gördük. Yazı da gördük kışı da gördük. İnanıyoruz ki; umudun bittiği yerde mucizeler çiçek açacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.