Elbistan’ın en büyük alış veriş merkezlerinden biri olan Sefa Gross, Pınarbaşı şubesini hizmete açtı.

Sade bir törenle açılan Sefa Gross’un 5. şubesi, Yunus Emre Mahallesi Alyans Düğün Salonu altında hizmet vermeye başladı.

Sefa Gross Satın Alma Müdürü Erol Gültekin, “Elbistan’da hizmet ağımızı genişleterek Pınarbaşı şubemizi hizmete açtık. Elbistanlı hemşerilerimizin güveni ve teveccühü ile 5. şubemizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alyans Düğün Salonu altında hizmet vermeye başlayan şubemizde açılışımıza özel indirimlerimiz olacak. Elbistan’da ilk açıldığı günden bugüne kadar ucuzluğun ve kalitenin adresi olan Sefa Gross, hizmet ağını yaygınlaştırarak bu güven ve teveccühe layık olmaya devam edecektir” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından vatandaşlara ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.