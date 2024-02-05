Bakan Yumaklı: "1,5 milyon Euro’luk yatırım kazandırmayı düşünüyoruz"

Yumaklı, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen IPARD Destekleri 3. Dönem Tanıtım Toplantısına katıldı.

2024 yılında uygulanacak olan IPARD 3 desteklerinin Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgelerinde üretim ve istihdama büyük katkı yapacağını ifade eden Bakan Yumaklı, “Bugüne kadar 25 bin 645 projeye reel rakamlarla 46,6 milyar liralık bir kaynak aktarılmış oldu” dedi.

“Son 21 yılda 774 bin projeye 120 milyar lira hibe ödemesi yapıldı”

Tarım politikasında tarımsal kalkınmanın olduğunu ifade eden Yumaklı, “Deprem bölgesinin verimli toprak yapısı, bulunduğu stratejik konumu, iklim şartları itibari ile ülkemizin tarımsal üretimde önemli olduğu herkesin malumu. Tarımsal üretimi eskinden daha iyi yerlere getirmek için bütün unsurları devreye sokup bütün destek çalışmalarını buna kanalize ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarım politikalarımızın ana eksenlerinden birisi tarımsal kalkınma. Kırsal alanların sadece üretim alanı ile değil, insanımızın da yaşamlarını sürdürdükleri geleceklere miras bıraktıkları zenginliklerimiz. Bu nedenle ülkemizin tarımsal kalkınma anlamındaki önemini her daim söyleriz. Son 21 yılda 774 bin proje için bugünkü rakamlarla 120 milyar lira hibe ödemesi yapmış. IPARD destekleri 2011 yılında başlamış, 2016 yılında belirli safhası bitmiş, IPARD 2 2023 yılında tamamlanacaktı ama deprem sebebi ile bunların tamamlanmasını 2024 yılına ötelemiş olduk. Bu programla şu ana kadar kırsaldaki girişimcilerimize 17 sektörde yeni yatırım imkanları sunduk. IPARD 1 ve IPARD 2 programları ile tam 27 başvuru için çağrıya çıkıldı” diye konuştu.

“Kahramanmaraş’ta IPARD 1 ve IPARD 2’de 733 proje için 2 milyar liralık hibe sağlanmış oldu”

IPARD projelerinin yatırımın yanında istihdama da katkı sağlandığını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, “Bugüne kadar 25 bin 645 projeye reel rakamlarla 46,6 milyar liralık bir kaynak aktarılmış oldu. Bunların yatırıma dönüşmesi yaklaşık 98 milyar lira. Bu yatırımlara istinaden 96 bin kişiye istihdam imkanı sağlanmış oldu. Sadece Kahramanmaraş’ı söyleyecek olursak IPARD 1 ve IPARD 2 kapsamında 733 proje için 2 milyar liralık hibe sağlanmış oldu. Bu da sektörde 4 milyar liralık bir yatırıma denk gelmiş durumda. Depremden etkilenen ve TKDK projelerinin bulunduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya illerindeki IPARD projelerinin hibe tutarındaki fiyat farkı uygulamasına gidildi ve 207 projenin hibe tutarını 490 milyon liradan 710 milyon liraya da yükseltmiş olduk. Biz bu programlarla bir yandan üretimin bir yandan üretilen ürünlerin verimli işlenmesi ve pazarlanması sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“IPARD 3 başarı ile tamamlanacak”

Gençlerin ve kadınların IPARD projeleri ile pozitif ayrımcılığa tutulduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, “IPARD programının en önemli özelliklerinden bir tanesi gençlerimizin ve kadınlarımızın yatırım, üretici örgütlerimizin de pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğu ile alakalıydı. Bugüne kadar 13 bin 750 genç arkadaşımız 30,7 milyar liralık hibe almış oldu. Bu hibelerle 63 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Aynı şekilde 6 bin 520 kadın yatırımcımız 13,9 milyar liralık destek alarak yatırımlarını gerçekleştirdiler. Bunların da yatırım bedeli yaklaşık 30 milyar lira oldu. 2024 yılından itibaren tam 7 yıl sürecek IPARD 3 programı önceki IPARD programlarında olduğu gibi büyük bir başarı ile tamamlanacaktır. Özellikle bu zor günlerde bile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili bakanlıkları bizlerle birlikte destek verdiler. 786 milyon Euro’luk bir tutar geçtik. Bu tutarın yatırımcılarımıza, girişimcilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza aktarılması ile birlikte yaklaşık 1 buçuk milyon Euro’luk yatırımın ülkemize kazandırılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.