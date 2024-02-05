Sayit A Teras Kafe, 6 Şubat'ta vatandaşlara çorba, sıkma ve çay ikram edecek

Asrın Felaketi'nin yıl dönümü geldi çattı. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin yaşandığı günden itibaren aylarca vatandaşlara ücretsiz hizmet veren Sayit A Teras Kafe depremin yıl dönümünde de vatandaşlara ücretsiz çorba, sıkma ve çay ikram edecek.

GÜNLERCE HİZMET ETTİLER

Sayit A Teras Kafe, Pazarcık'ta gece saatlerinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından sokağa dökülen vatandaşlara gece saatlerinde çay ikram etmiş, öğlen saatlerinde ise Elbistan'da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde ise işletmeyi kapatmayarak vatandaşlara hem kalacak yer sağlamış hem de gıda ihtiyaçlarını gidermişti. Teras Kafe, Elbistan merkezli depremin ardından haftalarca vatandaşlara ücretsiz çay ve yemek ikramlarında bulunmuştu.

"BÖYLE ACILAR YAŞAMAYALIM"

Sayit A Teras Kafe yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise; "Çok kötü günler yaşadık. Depremin o anı halen gözümüzün önünde. Yüce Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Depremin ilk gününden itibaren biz işletmemizi açık tuttuk ve vatandaşlarımız için güvenli bölge haline geldik. Stoğumuz bitene kadar burada ikramlarda bulunduk. İnsanlar burada uyudu çünkü dışarı -25 dereceydi. Biz de depremin yıl dönümü münasebetiyle ücretsiz çorba, sıkma ve çay ikram etme kararı aldık. Tüm halkımızı kafemize bekliyoruz" denildi.