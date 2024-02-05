05 Şub 2024 - 13:12- Asayiş G:

Bakan Yerlikaya: " Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır"

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş’ta Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun’un evinde ölü bulunması üzerine adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya: " Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" mask
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Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirterek, "Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi veyakınlarına sabırlardiliyorum" ifadelerine yer verdi.

05 Şub 2024 - 13:12 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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