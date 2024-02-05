Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun, lojmanında ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31), mesaisine başlamaması üzerine kaldığı kaymakamlık konutu polis ekiplerince kontrol edildi. Ekipler, lojmana girdiklerinde Coşkun’u yerde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine lojmana sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kaymakamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymakam Coşkun’un vefatıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Coşkun’un cenazesinin, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderileceği bildirildi.
Kaymakam Coşkun, Eylül 2023’te Ekinözü ilçesinde göreve başlamıştı. Coşkun’un cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde defnedileceği öğrenildi.