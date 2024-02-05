05 Şub 2024 - 10:47- Güncel G:

Elbistan’da esnaflar ‘yas’ için 6 Şubat’ta işyerini açmayacak

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Elbistan’da, sanayi sitesi başta olmak üzere şehir merkezindeki birçok esnaf, asrın felaketinin yıl dönümünde yas için işyerlerini açmama kararı aldı.

Elbistan’da esnaflar ‘yas’ için 6 Şubat’ta işyerini açmayacak mask
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Elbistan Demircililer ve Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Mıhçı, asrın felaketinin yıl dönümü olan 6 Şubat’ı yas günü olarak kabul ettiklerini belirterek deprem şehitlerini anmak için sanayi sitesindeki esnafların işbaşı yapmayacağını söyledi.

Mıhçı, “6 Şubat’taki asrın felaketinde büyük acılar yaşadık. Elbistan olarak yaralarımız hala tazeliğini koruyor. Şehrimizi yerle bir eden bu afetin yıl dönümünde biz de kaybettiğimiz hemşerilerimizi anmak, onlar için duada buluşmak için 6 Şubat günü işyerlerimizi açmayacağız. Tüm esnaflarımızla birlikte deprem şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Daha sonra da deprem şehitleri için Mevlid-i Şerfi okutacağız” dedi.

Diğer yandan ilçe merkezindeki birçok esnafın da bireysel olarak aynı sebeple işyerlerini açmayacağı belirtildi.

# Elbistan Demircililer ve Tamirciler Odası Başkanı

05 Şub 2024 - 10:47 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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