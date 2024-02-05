Enkazdaki oğlunun yanına gitmeyip bin 50 depremzedenin kurtarılmasını sağladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye eri Mehmet Demir, 6 Şubat depremlerine 112 Acil Çağrı Komuta Merkezinde yakalandı. İtfaiyenin tek görevli personeli olan Demir, meydana gelen depremler sonrası görev yerini terk etmedi. Depremden yarım saat sonra oğlunun enkaz altında kaldığını öğrenen itfaiye personeli Demir, görev yerini terk etmeyerek gelen ihbarlara baktı. Bin 50 ihbarı değerlendiren Demir, yaralıların kurtarılmasına vesile olurken, Kur’an kursunda hafızlık eğitimi alan enkaz altındaki oğlu 12 yaşındaki Muhammet Nejat ise hayatını kaybetti.

Deprem anı ve sonrasını anlatan itfaiye personeli Demir, “Kahramanmaraş 112’de görevliydim deprem oldu depremin etkisiyle biz dışarı çıktık hep birlikte. Şehirde elektrikler gitmişti ve yakın çevrelerden yardım sesleri geliyordu. Deprem sonrası yakın illeti aradık ancak yakın illerde de deprem olduğunu anladık. Ekiplerin olaylara yönlendirme kararı aldık. Binanın içine girdiğimizde 11 dakika sonra 6,7 şiddetindeki depreme yakalandık. Telsiz sistemimiz aldım dışarı çıktım. Telsiz ile tüm şubelerimize il genelinde durum bildirimi istedim. Sırasıyla durum bildirimi geçildi şubelerimizde zarar olmadığını öğrendim. Tüm ekiplerin mıntıkasına çıkıp gördükleri vakaya müdahale etmeleri komutunu geçtim” dedi.

Oğlunun enkazda kalıp hayatını kaybetmesine rağmen yüzlerce depremzedenin kurtarılmasına neden olduğunu olduğunu Demir, "25 dakika sonra 112 sistemine analog olarak ihbarların düştüğünü gördük. İhbarlar ön çağrı alıcı arkadaşlar alıp bize aktarıyordu. Aldıkları ihbarlardan enkaz altında olanları kırmızı kalem ile enkazdan çıkanları mavi kalem ile durum ve konum bilgilerini not etmeye başladık. Yarım saat sonra eşim aradı; eşimin aradığında oğlum Muhammet Nejat ile yeğenim Tayfur Kayra’nın yatılı olarak kaldığı Kur’an kursuna gittiklerini ancak Kur’an kursunun göçük vaziyette olduğu bilgisini verdi. Bu sırada ben birçok ihbar almıştım. Örneğin balkondan atlamak üzere olanlar, çok farklı ihbarlar vardı. Orayı bırakıp gittiğim zaman tüm ekibi koordine eden komutayım ben. Eşime de söyledim; çok fazla ihbar var, ihbarları arkadaşlara iletmek zorundayım. Burayı bırakırsam yardıma muhtaç insanın vebalini almış oluruz. Bugün sınav günümüz dedim. Elimde yönlendireceğim itfaiyeye dair hiçbir ekip kalmadı ve bu durumu anladıktan sonra kendi çocuğumun ve yeğenimin enkaz bölgesine geçmiştim. Sonra yapılan istatistiklerde bin 50 kişinin kurtarılmasına vesile oldum. Bir tarafta acım, bir tarafta sınavı geçmiş olmanın gururu ile hayatıma devam ediyorum. Depremden yarım saat sonra öğrendim çocuğumun vefatını. Eşimin yanında olmam gereken en önemli gün. Ama evladım ilim yolunda şehit oldu. 6 Şubat’tan bize itfaiyemiz adına yalan dünyada böyle bir anımız kaldı. Sınavı geçtiğimi umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

İtfaiye personeli Demir, 19 Mart 2020 tarihinde şehit olan yeğeni ve oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yeğenim Oğuzhan Taş Suriye’de şehit olmuştur. Aslanımın cenaze tören bilgisi gelir gelmez paylaşacağım. Darısı yanındaki oğluma olsun. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.