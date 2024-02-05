Deprem şehitleri dualarla yad edildi

6 Şubat’ta meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için İl Emniyet Müdürlüğü’nce Erzurumluoğlu Camii’nde mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Programa Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve vatandaşlar katıldı.

Programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla yâd edildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümü yaklaşırken Emniyet Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen mevlid-i şerif programında, depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi dualarla ve hayırla yâd ettik. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.