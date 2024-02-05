- Güncel

Deprem şehitleri dualarla yad edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Deprem şehitleri dualarla yad edildi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

6 Şubat’ta meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için İl Emniyet Müdürlüğü’nce Erzurumluoğlu Camii’nde mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Programa Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve vatandaşlar katıldı.

Programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla yâd edildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümü yaklaşırken Emniyet Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen mevlid-i şerif programında, depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi dualarla ve hayırla yâd ettik. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

05 Şub 2024 - 09:55 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL