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Kentpark’tan ‘Şarküteri haftası’ indirimleri

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Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM her hafta bir ürün grubunda düzenlediği indirim kampanyası kapsamında ‘Bu hafta şarküteri haftası' sloganıyla bir hafta sürecek olan kampanya başlattı.

Kentpark’tan ‘Şarküteri haftası’ indirimleri mask
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Kentpark AVM, her hafta bir ürün grubunda indirim kampanyasında 5-11 Şubat tarihleri arasında şarküteri ürünlerinde indirim kampanyası yapacak.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ödemiş, yaptığı açıklamada, “Yeni yılla birlikte her hafta farklı bir ürün grubunda indirimlerimiz oluyor. İndirim kampanyalarımıza ek ‘Bu hafta şarküteri haftası’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. Tereyağından peynir çeşitlerine, sucuktan salam çeşitlerine ve kahvaltılık birçok şarküteri ürününde yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 5-11 Şubat tarihleri arasında faydalanabilecek. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

# Kentpark, İbrahim Ödemiş

05 Şub 2024 - 08:59 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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