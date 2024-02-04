Kahramanmaraşlı dondurmacılar, depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı

Geçen yıl 6 Şubat'ta büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde tesisleri zarar gören "Maraş dondurması" üreticileri, hızla toparlanarak üretimini sürdürdü.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, AA muhabirine, keçi sütüyle yapılan, aroması, rengi ve tadıyla dikkati çeken Maraş dondurması üretiminin toparlanma sürecinin ardından yeniden başladığını söyledi.

Kentin Türkiye'nin önemli dondurma markalarına ev sahipliği yaptığını ifade eden Kanbur, bu anlamda kentte gerçekleştirilen dondurma ihracatıyla ülke ekonomisine ciddi katkı sunulduğunu belirtti.

Kanbur, dondurma sektörünün 6 Şubat'ta yaşanan felaketin hemen ardından hızlı şekilde toparlanma sürecine girdiğini ve ihracat rakamını yüzde 10 artırdıklarını kaydederek, Maraş dondurmasının ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Suudi Arabistan başta olmak üzere 48 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Kent genelinde 2022 yılında yaklaşık 100 bin ton dondurma imal ettiklerini aktaran Kanbur, "2,5 milyon dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirdik. 2023 yılında ise 120 bin ton dondurma imal ettik. 3 milyon dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirdik. Ancak biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz." dedi.

Üretim ve ihracatın iki kat artırılması hedefleniyor

Kanbur, "Her dondurma, dondurma değildir." anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, Maraş dondurmasında taze keçi sütü ve salep kullandıklarını, Ahir Dağı'nda yetişen salebin de en güzellerini, aroma oranın bol olduğu bitkileri seçtiklerini, bu karışımın dondurmaya ayrı bir kıvam ve aroma verdiğini anlattı.

Depremin ardından dondurmadaki başarı bayrağını zirvede tutmak ve bu yıl daha fazla ülkeye ulaşmak için ellerinden gayreti göstereceklerini ifade eden Kanbur, amaçlarının tüm olumsuzluklara rağmen üretimi ve ihracatı geçen yılın iki katına çıkarmak olduğunu vurguladı.

Kanbur, öncelikli hedeflerinin tesislerin eski kapasitesine çıkarılması olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Depreme rağmen kent genelinde 2023 yılı içerisinde yaklaşık 120 bin ton dondurma imal edildi ve 3 milyon dolarlık da dondurma ihracatı yapıldı. Bu rakamlarla yetinmeyeceğiz. Kahramanmaraş'ımızın kendine has aroması ve dünya markası olan dondurmasını tüm dünya pazarına yaymayı hedefliyoruz. Depremden çıkan bir kent olarak bazı tesislerimizde yıkılmalar, arızalar oldu fakat yeniden ayağa kalkmak için seferber olduk. Dondurma üretim kapasitemizi korumak için depremi yaşamamış gibi faaliyetlerde bulunduk."

Dondurma sektöründeki kapasitenin korunması için sütün çok önemli olduğunu anlatan Kanbur, bu kapsamda isteyen vatandaşlara keçi temin ettiklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: İzzet Mazı