Sefa Gross Pınarbaşı şubesi açılıyor



Sefa Gross’un 5. şubesi,Alyans Düğün Salonu altında 5 Şubat Pazartesi günü saat 12.00’de düzenlenecek olan törenle hizmet vermeye başlayacak.

Tüm Elbistan halkını açılışa davet eden Sefa Gross Satın Alma Müdürü Erol Gültekin, “Elbistan’da hizmet ağımızı genişleterek Pınarbaşı şubemizi hizmete açıyoruz. 5. Şubemizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5 Şubat Pazartesi günü saat 12.00’de Alyans Düğün Salonu altında hizmet vermeye başlayacak olan şubemizin açılışına tüm Elbistan halkımızı davet ediyoruz. Açılışımıza özel indirimlerimiz ve davetlilerimize yemek ikramımız olacak. 5. Şubemizin açılışına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.