6 Şubat’ta toplu taşıma ücretsiz olacak

Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Salı günü şehir merkezi ile Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceğini duyurdu.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak adlandırılan depremlerin 1. yıl dönümünde paydaş kurumlarla bir dizi anma programı düzenleyecek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Salı günü şehir merkezi ile Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; 5 ve 6 Şubat tarihlerinde Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ücretsiz ulaşım hizmetinin yanı sıra şehir merkezi ile Afşin, Elbistan ve Göksun’da da belediye ve özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.