6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Almanya’da anıldı

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde yaklaşık 300 davetlinin katıldığı anma töreni, depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlarken, daha sonra İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden törende, Kuran-ı Kerim’i ve duaları Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek okudu. Deprem fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterisi sırasında bazı davetlilerin duygulandığı görüldü.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 tarihinde ulus olarak kelimelerle tarif edilemeyecek acı bir güne uyanıldığını söyledi. Hemen herkesin depremden olumsuz etkilenen bir yakını olduğunun altını çizen Şen, "Bugün aramızda zannetmiyorum ki bir tek kişi olsun, bir aile mensubu, arkadaşı, yakını ya da tanıdığı etkilenmemiş olsun. Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı bugün hala yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu felaketlerde yaralanan 17 binin üzerindeki vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi tekrar ediyorum. Sağlık sorunları devam edenler olduğunu biliyoruz, Allah onlara da acil şifalar versin“ dedi.

Şen, bu felaketin hem Türkiye‘de hem de yurt dışında devlet-millet dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu gösterdiğini ve bunun çok önemli olduğunun altını çizdi. Depremin hemen akabinde, yurtdışında yaşayan bütün vatandaşların, depremzedelerin yardımına koşmak için seferber olduğunun altını çizen Şen, yardımlarını esirgemeyen bütün vatandaşlara teşekkür etti. Şen, "Allah milletimize ve devletimize bir daha böyle acılar göstermesin“ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen ve Berlin Büyükelçiliğiyle, Başkonsolosluğun birlikte organize ettiği anma törenine, yaklaşık 300 davetlinin yanı sıra, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Azerbaycan’ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Agayev katıldı.