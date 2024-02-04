Şair ve yazar Nurullah Genç, depremin yıl dönümünde Elbistan’a geliyor

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Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü, asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’in konuşmacı olarak katılacağı program düzenleyecek.

Ünlü şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 6 Şubat’ta depremin seneyi devriyesi dolayısıyla düzenleyeceği söyleşi programının konuğu olacak.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, edebiyat, kültür ve sanat etkinlileri çerçevesinde asrın felaketinin yıl dönümünde 1 aya yayılam etkinlik takvimi hazırladıklarını söyledi.

Çetin, etkinliklerin ilk gününde Prof. Dr. Nurullah Genç’i misafir edeceklerini belirtti.

Tüm vatandaşları programa davet eden Çetin, “Prof. Dr. Sayın Nurullah Genç, Elbistan’ımıza konuk olacak. Genç’in edebiyat söyleşisini 6 Şubat Salı günü müdürlüğümüz Misakı Milli Konferans Salonu’nda gerçekleştireceğiz. Tüm Elbistanlı hemşerilerimizi programımıza davet ediyoruz” dedi.