Başkan Kul’dan gazilere dil uzatılan skece sert tepki: “Haddinizi bilin!”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Başkanı Ragıp Kul, Show TV’de yayımlanan Güldür Güldür Show’daki gazilerle ilgili haddi aşan ve dil uzatan skece sert tepki gösterdi.

Başkan Kul, “Gazilerimiz sizin dalga konunuz olamaz, onlar ülkemizin onurudur, haddinizi bilin!” diyerek olayı kınadı.

Tepkilerin odağındaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" ifadeleri kullanıldı. Bu ifadeler, büyük bir tepkiyle karşılandı.

‘Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz’ şeklindeki ifadeyle de gazilere dil uzatılan skeçle ilgili açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Başkanı Ragıp Kul, “Başta bu programı yapan Ali Sunal ve güya komiklik yaptıklarını sanan sözde sanatçıları ve bunları seyredip alkışlayanları şiddetle kınıyoruz” dedi.

‘Siz, bir gazimizin kesip attığı tırnak ya da saçının teli olamazsınız’ ifadesini kullanan Başkan Kul, “Vatan ve bayrak uğruna canını kanını siper eden kahraman gazilerimize dil uzatan bu insanları şiddetle kınıyorum. Gazilerimiz, milletimizin gözbebeğidir. Gazilerimiz, kendini sanatçı sanan bir güruhun dalga konunuz olamaz. Haddinizi bilin! Bu ülkenin kutsallarına hakaret ediyorsunuz. Yapımcısından yönetmenine oyuncusuna kadar sorgulanması gereken bir sahne bu. Gazilerimiz, şehitlerimiz Türk milletinin kırmızı çizgisidir. Toplumumuzun sinir uçları ile oynamaktan vazgeçin!

Gazilerimize yapılan saygısızlık, toplumun temel değerlerine yapılmış iğrenç bir saldırıdır. Şanlı Gazilerimiz hakkındaki bu utanç verici söylemleri kesinlikle kabul etmiyor, Gazilerimize olan sonsuz saygı ve minnetimizi bir kez daha vurguluyorum” şeklinde konuştu.