Elbistan’da yaşayan Ekinözülülerden seçimde ‘tek aday, tek ses’ kararı

Elbistan’da yaşayan Ekinözülüler, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde ‘tek aday, tek ses’ sloganı ile bir adayı destekleme yönünde karar aldıklarını açıkladılar.

Koca Sinan Konteyner Çarşı’da bir araya gelen Ekinözülü vatandaşlara, Ekinözü’ndeki belediye başkan adayları da destek verdi.

Burada grup adına konuşma yapan Adem Eker, Ekinözülülerin, Elbistan’da 6-7 bin oya sahip olduğunu söyledi.

‘Bundan sonraki süreçte talep eden değil talep edilen olmak istiyoruz’ diyen Eker, Ekinözülülerin siyasi temsili noktasında ortak karar aldıklarını açıkladı.

Eker, şöyle konuştu:

“Biz Elbistan’da belli bir kitleye sahip olmamıza rağmen özellikle siyasette hiçbir karşılık görmeden bu duruma geldik. Burada yaşayan Ekinözülüler olarak 6-7 bin oya sahipken hiçbir karşılığımız olmadı. Birlik ve beraberlik olmamız gerektiğini her fırsatta dile getiriyorduk. Bundan sonraki süreçte de talep eden değil talep edilen olmak istiyoruz. Bu birlikteliğimizde sayımız günbegün artacak. Bu saatten sonra birlik ve beraberlikten güç doğacağı düşüncesiyle tüm hemşerilerimize çağrıda bulunuyoruz. Toplantıya katılan arkadaşlarımıza, belediye başkan adaylarımıza teşekkür ediyorum.”

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde tek bir adayı destekleme kararı aldıklarını vurgulayan Eker, “Grup kararı alarak parti ayrımı yapmadan grubumuzun verdiği kararla tek bir yere Ekinözülüler olarak destek vereceğiz. Tek aday, tek ses diyoruz. Tek bir adaya destek vereceğiz. Yaklaşık 15 gün önce bu yöndeki çalışmalarımıza başladık. Sayımız inşallah önümüzdeki günlerde 7 bin 8 bine çıkacak. Ekinözü’nün 17 mahalle ve 77 mezrasıyla birlikte sahipsiz olmadığımızı göstermek ve söz sahibi olmak istiyoruz. Varlığımızın herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin” ifadelerini kullandı.