Elbistanlı gurbetçi, ‘Almanya’da 1 pizza 1500 Euro’ paylaşımı ile gündem oldu

Almanya’da yaşayan Elbistanlı bir gurbetçinin, üzerinde "1500 € kazanma şansı" yazan pizzayı "Almanya'da 1 Pizza 1500 €" diyerek paylaşması, sosyal medyayı salladı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı şahsın ironi yaptığını belirtirken büyük bölümü de gurbetçiyi eleştiri yağmuruna tuttu.

Pizza paketinin üzerindeki "111 tane 1500 € hediye çeki kazanma şansı" yazısını pizzanın fiyatı olarak anlayarak ‘Burada her şey çok pahalı’ paylaşımıyla gündem olan kişinin, Elbistanlı bir gurbetçi oldu ortaya çıktı.

Almanya'da markete giren Elbistanlı gurbetçi, pizza kutusunun üzerinde bulunan 1500 €'luk hediye çeki çekilişi etiketini pizzanın fiyatı zannetti.

O anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyasında paylaşan Elbistanlı gurbetçi, "Söylediğimde kimse bana inanmamıştı. Almanya'da 1 pizza 1500 €" dedi.

Birkaç pizzanın kaç para ettiğiyle ilgili de hesap yapan gurbetçinin bu paylaşımı, sosyal medyanın da gündemine oturdu. X adlı sosyal medya platformunda trend topic (TT) listesine giren paylaşımla ilgili binlerce tweet atıldı.