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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

# Türkiye

04 Şub 2024 - 12:51 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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