- Güncel

Elbistan’da toplu ulaşıma zam yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, 2 yıldan fazla bir süredir aynı olan toplu ulaşımda biniş ücretleri zamlandı. Yeni zamla birlikte sivil biniş ücreti 10 liraya, öğrenci ü...

Elbistan’da toplu ulaşıma zam yapıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, 2 yıldan fazla bir süredir aynı olan toplu ulaşımda biniş ücretleri zamlandı. Yeni zamla birlikte sivil biniş ücreti 10 liraya, öğrenci ücreti 6 liraya yükseltildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) toplantısı sonrasında, şehir içi toplu taşıma tarifelerinde 2 yıl aradan sonra artışa gidilmesi kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda; özel halk otobüsleri fiyat tarifelerine 2 ila 3 lira arasında zam yapıldı.

Zamla birlikte Elbistan’da tam Kahramankart 7 ₺’den 10 ₺’ye yükseltildi. 4 ₺ olan öğrenci Kahramankart ise, 2 ₺ zamlanarak 6 ₺ oldu. Tek kullanımlık kartın fiyatı ise 10 ₺’den liradan 15 ₺’ye yükseldi.

Zamlı tarifenin 5 Şubat Pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlayacağı bildirildi. 

Öte yandan toplu taşıma kullanan vatandaşların, tek biniş için 15 ₺ ödeme zorunda kalmamak için Kahramankart almalarının önemine dikkat çekildi.

Kahramanmaraş’ın toplu ulaşımda Konya ile birlikte en ucuz şehir olduğu belirtildi.

04 Şub 2024 - 12:27 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL