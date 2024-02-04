Elbistan’da toplu ulaşıma zam yapıldı

Elbistan’da, 2 yıldan fazla bir süredir aynı olan toplu ulaşımda biniş ücretleri zamlandı. Yeni zamla birlikte sivil biniş ücreti 10 liraya, öğrenci ücreti 6 liraya yükseltildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) toplantısı sonrasında, şehir içi toplu taşıma tarifelerinde 2 yıl aradan sonra artışa gidilmesi kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda; özel halk otobüsleri fiyat tarifelerine 2 ila 3 lira arasında zam yapıldı.

Zamla birlikte Elbistan’da tam Kahramankart 7 ₺’den 10 ₺’ye yükseltildi. 4 ₺ olan öğrenci Kahramankart ise, 2 ₺ zamlanarak 6 ₺ oldu. Tek kullanımlık kartın fiyatı ise 10 ₺’den liradan 15 ₺’ye yükseldi.

Zamlı tarifenin 5 Şubat Pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Öte yandan toplu taşıma kullanan vatandaşların, tek biniş için 15 ₺ ödeme zorunda kalmamak için Kahramankart almalarının önemine dikkat çekildi.

Kahramanmaraş’ın toplu ulaşımda Konya ile birlikte en ucuz şehir olduğu belirtildi.