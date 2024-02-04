Tarihi caminin yerle bir olduğu ana ait görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuş, 25 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Medeniyetlerin başkenti olarak bilinen Hatay’da birçok ibadethane yıkılmıştı. Antakya ilçesinde bulunan 600 yıllık tarihi Mahremiye Camii, 6 Şubat’ta meydana gelen depremle yerle bir oldu. Depremin vurduğu caminin yıkıldığı anlara ait ortaya çıkan görüntüler, depremin korkutucu etkisini gözler önüne serdi.

“Bu görüntüler asrın felaketinin yıkıcı etkisini ortaya çıkardı”

Habibi Neccar Mahallesi Muhtarı Fuat Gövce, tarihi yapının 6 Şubat gecesi yaşanan yıkıma dayanamadığını belirterek, “6 Şubat’ta arkamızda görülen tarihi Mahremiye Camisi o anda yıkıldı. Camimiz çok eski, İbrahim Ethem Hazretlerinin yaptırdığı bir camidir. İnşallah en kısa zamanda yeniden ayağa kalkacaktır. Camimizin yıkım görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler asrın felaketinin yıkıcı etkisini ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.