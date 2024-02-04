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AK Parti, Kahramanmaraş’ta ilçe başkan adaylarını açıkladı

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AK Parti’nin Kahramanmaraş genelindeki 8 ilçede belediye başkanlığına aday gösterdiği isimler açıklandı. Buna göre, AK Parti’nin Elbistan Belediye Baş...

AK Parti, Kahramanmaraş’ta ilçe başkan adaylarını açıkladı mask
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AK Parti’nin Kahramanmaraş genelindeki 8 ilçede belediye başkanlığına aday gösterdiği isimler açıklandı.

Buna göre, AK Parti’nin Elbistan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği isim Abdullah Yener Oldu.

Kahramanmaraş’ta 3 ilçeden MHP’nin adayları yarışırken 8 ilçede de AK Parti’nin adayları açıklandı.

Yayımlanan listeye göre; Elbistan – Abdullah Yener, Afşin - Koray Kıraç, Andırın - Ahmet Sinan Gökşen, Dulkadiroğlu - Necati Okay, Göksun - Hüseyin Coşkun Aydın, Onikişubat - Hanifi Toptaş, Pazarcık - Murat Ceyhan, Türkoğlu - Feyzettin Okumuş.

04 Şub 2024 - 12:00 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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