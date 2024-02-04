AK Parti, Kahramanmaraş’ta ilçe başkan adaylarını açıkladı

AK Parti’nin Kahramanmaraş genelindeki 8 ilçede belediye başkanlığına aday gösterdiği isimler açıklandı.
Buna göre, AK Parti’nin Elbistan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği isim Abdullah Yener Oldu.
Kahramanmaraş’ta 3 ilçeden MHP’nin adayları yarışırken 8 ilçede de AK Parti’nin adayları açıklandı.
Yayımlanan listeye göre; Elbistan – Abdullah Yener, Afşin - Koray Kıraç, Andırın - Ahmet Sinan Gökşen, Dulkadiroğlu - Necati Okay, Göksun - Hüseyin Coşkun Aydın, Onikişubat - Hanifi Toptaş, Pazarcık - Murat Ceyhan, Türkoğlu - Feyzettin Okumuş.