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Helikopter kazasında şehit olan polislerin isimleri açıklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep’te meydana gelen helikopter kazasında Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk’ün şehit olduğunu açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır” ifadeleri kullanıldı.

04 Şub 2024 - 11:06 İHA Ankara- Güncel

Mahreç  İha

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