- Güncel

El çantasında taşıdığı uyuşturucu ile yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Afşin-Kahramanmaraş seferini yapan bir minibüsteki Suriye uyruklu kadın yolcunun el çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Afşin İlçe Jandarma Kom...

El çantasında taşıdığı uyuşturucu ile yakalandı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Afşin-Kahramanmaraş seferini yapan bir minibüsteki Suriye uyruklu kadın yolcunun el çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Afşin-Kahramanmaraş seferini yapan minibüsteki Suriye uyruklu kadın yolcunun el çantasında 23,57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli Z.E.(35), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Şüpheli kadının, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. 

Jandarmanın, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. 

03 Şub 2024 - 19:22 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL