El çantasında taşıdığı uyuşturucu ile yakalandı

Afşin-Kahramanmaraş seferini yapan bir minibüsteki Suriye uyruklu kadın yolcunun el çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Afşin-Kahramanmaraş seferini yapan minibüsteki Suriye uyruklu kadın yolcunun el çantasında 23,57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli Z.E.(35), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli kadının, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
Jandarmanın, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.