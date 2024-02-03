03 Şub 2024 - 17:59- Güncel G:

Nakliye parası 28 bin lira tutunca inat etti 3 gün traktör sürdü

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Elbistan'dan satın aldığı traktörü memleketine götürmek isteyen çiftçi, 28 bin liralık nakliye ücretini fazla bulunca 3 günlük yolculuğun ardından Bitlis’e geldi.

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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen adlı vatandaş internet üzerinden beğendiği traktörü bundan 4 gün önce satın almak için  Elbistan'a geldi. Satın aldığı traktörü Bitlis’e götürmek isteyen Emen, nakliye firmaları ile görüştü. Nakliye için istenen 28 bin liralık ücret  karşısında şaşkına dönen Emen, inat ederek satın aldığı traktörüne binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde geldi. Yaklaşık 8 bin TL yakıt parası ödediğini söyleyen Emen, nakliye firmalarının bu konuda vicdanlı olmaları gerektiğini söyledi.

Emen, “Bu traktörü yaklaşık 4 gün önce internet üzerinde beğenip pazarlığımı yaptıktan sonra yola çıktım. Getirmek için gittiğim Elbistan ilçesinde nakliye firmaları traktörü getirmek için 28 bin TL fiyat biçtiler. Ben de inat ettim yakıtımı doldurdum Bitlis’e kadar sürerek geldim. 3 gündür yoldayım çok şükür sağ salim Bitlis’e vardım. 8 bin TL gibi bir akaryakıt maliyetim oldu. Yolda da bin TL harcamam oldu. Kızımda ve bir akrabamda kaldım. Nakliye firmalarının vicdanlı olmalarını temenni ediyorum” dedi.

03 Şub 2024 - 17:59 İHA Bitlis- Güncel

Mahreç  İha

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