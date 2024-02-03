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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine acı haber verildi

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Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil...

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Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in memleketi Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Merkeze bağlı Çona köyündeki babaevine giden askeri yetkililer, şehidin babası Mehmet ve annesi Nadiye Dingil'e şehadet haberini ulaştırdı.

Babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ve ailenin yakınları, taziye için şehidin babaevine geldi.

Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesinin yarın düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

# Aile, baba evi, osmaniye, şehit

03 Şub 2024 - 16:41 AA Osmaniye- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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