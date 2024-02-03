03 Şub 2024 - 16:27- Güncel G:

Hatay'da deprem konutları kurası çekildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Yerlikaya, burada vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Hatay'da deprem konutları kurası çekildi mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Yerlikaya, burada vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

03 Şub 2024 - 16:27 AA Hatay- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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