İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Yerlikaya, burada vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
03 Şub 2024 - 16:27- Güncel Güncelleme:
Hatay'da deprem konutları kurası çekildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Yerlikaya, burada vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.