Kocaeli MARAŞDER’den asrın felaketinin 1. yılında anma ve anlama programı

Kocaeli’nde faaliyet gösteren deprem bölgesi il dernekleri, Kocaeli MARAŞDER öncülüğünde anma ve anlama programı düzenleyecek.

Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim ve Kültür Derneği(Kocaeli MARAŞDER) öncülüğünde, deprem bölgesi il hemşeri dernekleri ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, depremin yıl dönümünde farkındalık programları düzenlenecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Enis Göçer, şunları söyledi;

Tarifi imkansız acılar yaşadığımız asrın felaketi üzerinden neredeyse 1 yıl geçmiş olacak. Başta yakınlarımız ve tanıdıklarımız olmak üzere tüm hemşerilerimiz büyük acılar çektik. Ulusal benliğimizi etkileyen böylesi bir afeti atlatıp, hayata devam etmeye başlamak da sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor. Devletimizin imkanlarıyla beraber, kahraman şehrimiz adına ve şanına yakışır şekilde dirilecek. Üretimi ve ticaretiyle birlikte kültürel özelliği ile gururlandığımız şehrimiz umuyoruz ki küllerinden doğacak.

Kocaeli MARAŞDER olarak depremde hayatını kaybedenleri anacağımız programda aynı zamanda Deprem gerçeğini anlama ve anlatma adına da stantlar kuracağız. Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetleri yürütmüş olan kuruluşlar stantlar açarak deprem farkındalığına dikkat çekecekler. Stantlarda o gün neler yaptıklarını ve deprem tedbirleri konusunda neler yapılması gerektiğini ziyaretçilere anlatacaklar. Fotoğraf sergisinin de yer alacağı etkinlik sırasında deprem bölgesinde görev yapmış yemek tırları da yerini alacak ve vatandaşlara ikramlar dağıtılacak.

Saat 12.00’de İzmit Fevziye Cami’nde başlayacak programın hemen ardından gıyabı cenaze namazı ve basın açıklaması gerçekleştirilecek.”