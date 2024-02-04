Ramazan Mengeş, Uncular Mahallesi’ne muhtar adayı olduğunu açıkladı

Ramazan Mengeş, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Elbistan’ın kırsal mahallelerinden Uncular’a, muhtar adayı olduğunu söyledi.

Uncular Mahallesi muhtar adayı Ramazan Mengeş, Uncular’ı birlik ve beraberlik içinde geleceğe hazırlamak için gecesini gündüze katacağını söyledi.

31 Mart 2024’te yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Uncular Mahallesi’nin yönetimine talip olduğunu açıklayan Mengeş, hedefini Uncular Mahallesi’nde yaşam kalitesini artırmak, mahallenin gelişmesini ve standartlarını yükseltmek olduğunu söyledi.

Muhtar adayı Ramazan Mengeş, “2024 yerel seçimlerinde mahallemizin geleceği için Uncular Mahalle muhtarlığı görevine talibim. Eğer teveccüh edilip seçilirsem mahallem için gecemi gündüzüme katacağım. Gönül verdiğim mahallemin eksiklerini biliyorum. Tüm eksiklerin giderilmesi için mahalle halkı ile istişare içerisinde olup ayrım yapmadan hizmet edeceğim. Mahallemizin sorunlarını çözmek için kurumlarla mahalle sakinleri arasında köprü vazifesi görerek sorunların ivedilikle çözülmesi için elimden geleni yapacağım. Birlikte yaşadığımız mahallemiz için bir araya gelerek, sorunları yerinde ve daha hızlı çözüme kavuşturacağız. Saygı ve sevgi çerçevesinde mahallemin yönetimine talibim. Mahalle sakinlerimiz 0 541 370 20 54 numaralı telefondan her zaman bana ulaşabilirler.” dedi