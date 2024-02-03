Orhan Baştürk, bağımsız meclis üyesi adaylığını duyurdu

Seçimlere ‘Ortak aklın tek adayı’ sloganıyla gideceğini duyuran Baştürk, 31 Mart seçimlerinin Elbistan için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Gelecek, bugün ne yaptığına bağlıdır” dedi.

Pankobirlik’te uzun süre görev yaptıktan sonra emekli olan ve siyasi yaşamında Milliyetçi Hareket Partisi’nin il ve ilçe teşkilatlarında farklı görevler üstlenen Orhan Baştürk, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Elbistan Belediye Meclis Üyeliği için bağımsız aday olduğunu söyledi.

‘Derdimiz de gayemiz de Elbistan’ diyen Baştürk, tüm hemşerilerinin desteğini beklediğini ifade ederek, “Elbistan’ımızı asla yalnız bırakmayacağız. Elbistan’a hizmet etmek bizim için onur ve şereftir” ifadelerini kullandı.

Orhan Baştürk kimdir?

Orhan Baştürk, 1972 yılında Elbistan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elbistan’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi İktisat Fakültesi önlisans programından mezun oldu. Uzun yıllar Pankobirlik Elbistan Şubesi’nde görev yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilçe ve il yönetiminde görev aldı. 14 yıl boyunca KOOP-İŞ Sendikası Elbistan Temsilciliği yaptı. Çevre dernekleri başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer aldı. Baştürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.