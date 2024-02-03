Muhtarlık yarışından çekildi  

Elbistan’ın 93 mahallesinde muhtarlık heyecanı sürüyor. Mevcut muhtarlar ve adaylar, yönetimine talip oldukları mahallede ipi göğüslemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ömer Küçük de; Karaelbistan Mahallesi’ne muhtar adayı olmuştu. Küçük, seçimlere 2 aydan kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Küçük, adaylıktan çekilmesiyle ilgili olarak, “Doğup büyüdüğüm mahallemi daha güzel ve yaşanılabilir bir yerleşim yeri haline getirmek amacıyla çıktığım bu yolda aldığım karar doğrultusunda adaylıktan çekiliyorum. Herhangi bir aday ya da isimle de bağım olmadığının da bilinmesini isterim. Bu süreçte bana destek veren vermeyen herkese teşekkür ederim. Muhtar adaylarımıza da başarılar dilerim. İnşallah, mahallemiz için hayırlısı kimse o muhtarlık mührünü alır” ifadelerini kullandı.