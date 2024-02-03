Milli Yol Partisi Elbistan adayını açıkladı

MYP’nin aynı zamanda genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Ali Alagöz, adaylığı ile ilgili olarak, hak ve adaletten şaşmayacaklarının altını çizdi.

Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan Belediye Başkan adayı Ali Alagöz oldu. Alagöz’ün adaylığı, parti binasında MYP İlçe Başkanı Ali Özgen ve partililerin katıldığı programla kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıda ilk olarak değerlendirme yapan Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, partisinin gücü ve nefesi yettiği yere kadar kendi isim ve logosuyla ve kendi adayıyla milletin huzuruna çıktığını söyledi.

Başkan Özgen, “Biz yeni şeyler söylüyoruz, yeni bir inkılapçı ruhtan bahsediyoruz. Allah’ın izniyle güneş doğacak. Güneşin adı Milli Yol Partisi’dir diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan Belediye Başkan adayı Ali Alagöz ise, Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol ve dava arkadaşı olarak Elbistan’a yeni bir gelecek hazırlamanın gayretinde olacağının altını çizdi.

‘Elbistan için inandığımız yolda milyonlarca kez yürüyeceğiz’ diyen Alagöz, “Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizdiği siyasi ahlak ve anlayışı 1978 yılından beri benimsemiş ve hayatını da o ülküden şaşmadan devam ettiren birisi olarak Elbistan’ımız için elimizi taşın altına koyduk. İthal değil, halkın içinden Elbistan’ın bir evladı olarak bu şehirde doğmuş ve bu şehrin ekmeğini yiyen, havasını soluyan birisi olarak buradayız. Allah, çıkmış olduğumuz bu yolun sonunu hayır eylesin” değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart seçimlerinin, Elbistan için bir dönüm noktası olacağına değinen Alagöz, “Depremin enkaza çevirdiği Elbistan’ımızın; ahlaklı bir siyaset ve doğruluktan, haktan, liyakatten ve adaletten ayrılmayan bir yönetimle ayağa kalkacağına inanıyoruz. Biz de Muhsin Başkanın yol ve dava arkadaşı olarak şaibesiz, yalansız, ayırmadan, kayırmadan hiç kimseyi öteki görmeden hizmet etmenin gayretinde olacağız.

Milletimizin önüne umudu koyacağız. Elbistan’ımızın şehrül emini olarak sergileyeceğimiz ilkeli duruşla öncülük yapacağız. Elbistan’da belediyecilikte bir şey değişecek, her şey değişecek. Haksızlıklara, israfa ve talana dur diyerek Elbistan’ın kaderini değiştirmenin mücadelesini vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüm Elbistanlıların desteğini beklediğini dile getiren Alagöz, “Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Elbistan’a kavuşmak için tüm hemşerilerimizin desteğini bekliyorum” sözleri ile açıklamasını tamamladı.